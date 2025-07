O meio-campista Pedro Lima, que pertencia ao Palmeiras, foi anunciado oficialmente pelo AVS Futebol SAD, de Portugal. O atleta de 22 anos assinou contrato de três anos com a equipe.

O jogador era considerado uma das grandes apostas das categorias de base do Verdão, tendo conquistado diversos títulos. Com a camisa alviverde, Pedro foi bicampeão da Copinha (2022 e 2023), campeão do Brasileirão Sub-20 (2022), da Copa do Brasil Sub-20 (2022), dos Paulistas Sub-13 (2016) e Sub-20 (2022), além da Copa do Brasil Sub-17 e da Supercopa Sub-17.

Nascido em Brasília, no Distrito Federal, o jogador chegou ao Palmeiras para a categoria Sub-13. Canhoto, Pedro Lima atua como segundo volante e, como completou 20 anos em março, disputou sua última temporada pelo Sub-20. Recentemente, o atleta passou por experiências no Norwich, da Inglaterra, e no NK Osijek, da Croácia.

Pelo Sub-20 do Palmeiras, foram 43 jogos, com nove gols e uma assistência. No NK Osijek, da Croácia, disputou 34 partidas e marcou três vezes. Já pelo Norwich U21, da Inglaterra, atuou 14 vezes, balançando as redes cinco vezes e contribuindo com duas assistências. O meio-campista também soma uma partida pelo time profissional do Verdão.

Despedida do Palmeiras

Pelas redes sociais, Pedro Lima divulgou um texto em que agradeceu pelo período em que vestiu a camisa do clube alviverde e deixou o futuro em aberto para uma possível volta.

— Foram 10 anos vestindo suas cores, cheguei com 12 anos só querendo me divertir e com você fui feliz, você me moldou como homem e atleta, contigo ganhei, perdi, chorei e sorri. Com você realizei sonhos, fui várias vezes campeão, cheguei a seleção brasileira e estreei como profissional em uma partida de Libertadores — disse.

— Obrigado por ter me dado a oportunidade de participar de uma pequena parte de sua imensa história, a gratidão será eterna, te desejo todo o sucesso desse mundo e espero um dia poder te reencontrar. Obrigado, Palmeiras! — completou.