AO VIVO: Acompanhe a sábado (12) do mercado da bola internacional

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como foi o sábado (12) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Marc Casadó 💭 Premier League ⚽

Segundo o portal jornalístico "CaughtOffside", três gigantes do 'Big Six' monitoram Marc Casadó, destaque do Barcelona. Se tratam de Manchester United, Chelsea e Arsenal, que estão de olho no jovem jogador.

Conforme a notícia, o Manchester United seria quem mais estaria interessado, entretanto, tanto os Red Devils, quanto Chelsea e Arsenal não teria apresentado nenhuma oferta formal.

Marc Casadó em ação pelo Barcelona na temporada 2024/25 (Foto: Reprodução/Instagram)

Pioli✅ Fiorentina 🟣 ⚜️

Stefano Pioli, ex-técnico de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, será o novo treinador da Fiorentina. O treinador volta a Itália após um trabalho de cinco anos no Milan. Pelo time de Florença, o comandante assina por três anos, com um acordo válido até junho de 2028.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

