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Técnico ex-Botafogo vive pânico na Arábia Saudita após ataques de mísseis

Bruno Lage, treinador do Al Diriyah, estava em Riad durante ofensiva

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 11:50
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Bruno Lage apresentado pelo Al Diriyah
Bruno Lage apresentado pelo Al Diriyah (Foto: Reprodução/Instagram)

O técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, viveu momentos de tensão em Riade após novos ataques de mísseis atribuídos aos rebeldes houthis. O episódio aconteceu na véspera do confronto entre Al Diriyah, equipe comandada pelo português, e Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, João Félix e Samu Costa, pela oitava rodada do Campeonato Saudita. Segundo informações da imprensa portuguesa, os integrantes das equipes estão bem e em segurança.

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O ataque desta quinta-feira (8) foi o terceiro registrado na capital saudita desde domingo e teve como alvo o Aeroporto Internacional de Riade. A ofensiva provocou a ativação dos sistemas de defesa antiaérea e aumentou o nível de alerta na cidade antes do compromisso entre os dois clubes.

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Ataques aumentam alerta em Riade

Segundo informações da Autoridade Geral de Aviação Civil da Arábia Saudita, os ataques deixaram mortos cidadãos do Egito, da Argélia e do Sudão, além de 36 pessoas feridas, algumas delas em estado grave.

A ofensiva ocorreu em meio à escalada dos confrontos entre os houthis e as forças do governo reconhecido internacionalmente no Iêmen, apoiadas pela Arábia Saudita. O movimento reivindicou ataques contra o aeroporto de Riade e também contra o aeroporto de Aden.

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O cenário provocou impactos na rotina da capital. O tráfego aéreo em Riade sofreu interrupções temporárias durante a sequência de ataques, enquanto os houthis chegaram a advertir companhias aéreas de que o espaço aéreo saudita não seria seguro.

As medidas de segurança também foram reforçadas ao redor das delegações esportivas que estão na cidade para a partida desta sexta-feira.

Bruno Lage comanda Al Diriyah contra o Al Nassr

Apesar do clima de apreensão na capital, Bruno Lage e os demais portugueses envolvidos no confronto não sofreram ferimentos. O técnico estará à frente do Al Diriyah no duelo contra o Al Nassr, marcado para esta sexta-feira (9), às 19h, pela oitava rodada da Saudi Pro League.

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Do outro lado, o Al Nassr conta com Cristiano Ronaldo, João Félix e Samu Costa. O encontro reúne, portanto, nomes portugueses dos dois lados em meio ao cenário de alerta provocado pelos ataques registrados em Riade.

Bruno Lage apresentado pelo Al Diriyah
Bruno Lage apresentado pelo Al Diriyah (Foto: Reprodução/Instagram)

A escalada de violência também atingiu outras áreas da Arábia Saudita e instalações de infraestrutura do país. Os houthis realizaram ataques contra uma refinaria da Aramco no Mar Vermelho, enquanto as forças apoiadas por Riad intensificaram a ofensiva no Iêmen.

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Diante do avanço dos ataques, Arábia Saudita, Turquia e Paquistão também decidiram colocar em prática um acordo de defesa firmado em agosto. A iniciativa prevê a mobilização de forças e meios militares para reforçar a defesa do território saudita.

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