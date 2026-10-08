O técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, viveu momentos de tensão em Riade após novos ataques de mísseis atribuídos aos rebeldes houthis. O episódio aconteceu na véspera do confronto entre Al Diriyah, equipe comandada pelo português, e Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, João Félix e Samu Costa, pela oitava rodada do Campeonato Saudita. Segundo informações da imprensa portuguesa, os integrantes das equipes estão bem e em segurança.

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O ataque desta quinta-feira (8) foi o terceiro registrado na capital saudita desde domingo e teve como alvo o Aeroporto Internacional de Riade. A ofensiva provocou a ativação dos sistemas de defesa antiaérea e aumentou o nível de alerta na cidade antes do compromisso entre os dois clubes.

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Ataques aumentam alerta em Riade

Segundo informações da Autoridade Geral de Aviação Civil da Arábia Saudita, os ataques deixaram mortos cidadãos do Egito, da Argélia e do Sudão, além de 36 pessoas feridas, algumas delas em estado grave.

A ofensiva ocorreu em meio à escalada dos confrontos entre os houthis e as forças do governo reconhecido internacionalmente no Iêmen, apoiadas pela Arábia Saudita. O movimento reivindicou ataques contra o aeroporto de Riade e também contra o aeroporto de Aden.

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O cenário provocou impactos na rotina da capital. O tráfego aéreo em Riade sofreu interrupções temporárias durante a sequência de ataques, enquanto os houthis chegaram a advertir companhias aéreas de que o espaço aéreo saudita não seria seguro.

As medidas de segurança também foram reforçadas ao redor das delegações esportivas que estão na cidade para a partida desta sexta-feira.

Bruno Lage comanda Al Diriyah contra o Al Nassr

Apesar do clima de apreensão na capital, Bruno Lage e os demais portugueses envolvidos no confronto não sofreram ferimentos. O técnico estará à frente do Al Diriyah no duelo contra o Al Nassr, marcado para esta sexta-feira (9), às 19h, pela oitava rodada da Saudi Pro League.

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Do outro lado, o Al Nassr conta com Cristiano Ronaldo, João Félix e Samu Costa. O encontro reúne, portanto, nomes portugueses dos dois lados em meio ao cenário de alerta provocado pelos ataques registrados em Riade.

Bruno Lage apresentado pelo Al Diriyah (Foto: Reprodução/Instagram)

A escalada de violência também atingiu outras áreas da Arábia Saudita e instalações de infraestrutura do país. Os houthis realizaram ataques contra uma refinaria da Aramco no Mar Vermelho, enquanto as forças apoiadas por Riad intensificaram a ofensiva no Iêmen.

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Diante do avanço dos ataques, Arábia Saudita, Turquia e Paquistão também decidiram colocar em prática um acordo de defesa firmado em agosto. A iniciativa prevê a mobilização de forças e meios militares para reforçar a defesa do território saudita.

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