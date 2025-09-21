Técnico do Manchester United sobre Casemiro: ‘Pior do que eu’

Casemiro foi o personagem central na vitória do Manchester United sobre o Chelsea por 2 a 1, neste sábado (20), em Old Trafford. O jogador marcou o segundo gol dos Red Devils, mas foi expulso ainda no primeiro após receber dois cartões amarelos. Rúben Amorim, treinador da equipe, deu entrevista e defendeu o brasileiro.

Com a ajuda de Casemiro, os Red Devils quebraram jejum de um mês sem vitórias na Premier League. Após a partida, o técnico Rúben Amorim comentou o lance em entrevista ao programa britânico “Match of the Day” e afirmou que o próprio jogador sentiu mais a expulsão do que ele mesmo.

– Sofremos no fim, mas merecemos a vitória. Casemiro se sente pior do que eu. Vencemos, então vou esquecer um pouco, mas ele vai sofrer porque é um profissional de ponta. Ele entende o que fez – disse Amorim.

O treinador reforçou a confiança no volante e lembrou seu peso dentro do elenco. Pentacampeão da Champions League com o Real Madrid, Casemiro segue visto como referência no meio-campo. Na coletiva de imprensa, Rúben Amorim negou que a expulsão seja reflexo de pressão por resultados e apontou excesso de vontade como principal motivo.

– Ele é experiente o suficiente para saber que aquela jogada não deveria ser feita daquela forma. Casemiro se importa demais. Quer ajudar o time, às vezes até demais – completou o português.

Casemiro corre após marcar gol do United contra o Chelsea (Foto: Oli SCARFF / AFP)

– Com Casemiro, isso não é pressão. O cara tem cinco Ligas dos Campeões. Às vezes sinto mais pressão nos garotos jovens. Acho que o que aconteceu foi mais vontade de recuperar a bola do que qualquer outra coisa – completou

Segundo o técnico, o lance aconteceu logo após o segundo gol, quando o Chelsea mal havia passado do meio de campo. Para Amorim, essa postura reflete comprometimento, não descontrole. Com o resultado, o United ganha fôlego na Premier League e sobe para a 10ª colocação. Casemiro será desfalque na próxima rodada por suspensão, mas segue como peça-chave no esquema do treinador.

Como foi o jogo?

O jogo entre Manchester United e Chelsea no Old Trafford começou com o goleiro do Chelsea, Robert Sánchez, sendo expulso logo aos 4 minutos por cometer uma falta clara em Mbeumo. A expulsão forçou o técnico do Chelsea, Maresca, a fazer mudanças imediatas, tirando o brasileiro Estêvão e o atacante Pedro Neto para recompor a defesa. Pouco depois, o Manchester United aproveitou a vantagem numérica e abriu o placar com um gol de Bruno Fernandes, que desviou um cruzamento de Mazraoui.

A situação do Chelsea se complicou ainda mais com a lesão de Palmer, que foi substituído pelo brasileiro Andrey Santos. Aos 36 minutos, o Manchester United ampliou o placar com um gol de cabeça de Casemiro, mas a alegria do brasileiro durou pouco. Apenas 13 minutos depois, Casemiro recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta em Andrey Santos, deixando o time da casa também com dez jogadores em campo.

No segundo tempo, a partida se tornou fisicamente intensa, mas com poucas chances de gol. O Chelsea, buscando o empate, conseguiu diminuir o placar com um gol de Chalobah após um escanteio, reacendendo as esperanças.

Apesar da pressão final, o Manchester United se defendeu bem, e a última chance de matar o jogo veio com Bruno Fernandes, que parou em uma grande defesa do goleiro Jörgensen. O jogo terminou com a vitória do Manchester United, que conseguiu segurar o resultado mesmo com a mesma quantidade de jogadores em campo.

