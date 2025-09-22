Bolasie bebe energético após virada do Cruzeiro sobre Bragantino

Na já tradicional comemoração de uma vitória do Cruzeiro, o atacante Bolasie fez uma provocação ao adversário na vitória deste domingo (21), no Mineirão, por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. Em vez de usar o suco de laranja, como de costume, o jogador aparece bebendo um energético de uma marca diferente da empresa dona do Massa Bruta.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na gravação, os influenciadores Tonim Camarão e Cabulozeiro assistem a um vídeo de jogadores do Bragantino comemorando com energético num vestiário. Logo em seguida, Bolasie chega com a bebida na mão, se junta a eles e comemora a virada no Mineirão.

- Está gostosinho demais hoje! Mais três pontos! Obrigado, Lucas Silva e Kaiki! Todo mundo junto, trabalho, academia, tudo! Let’s bora! – diz o atacante Bolasie.

continua após a publicidade

Bolasie também agitou as redes sociais durante a partida. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante franco-congolês, antes de se levantar após sofrer uma falta no meio-campo, faz uma flexão de braço no gramado. O lance inusitado também provocou risadas nos companheiros de equipe.

➡️Leonardo Jardim revela o que fez para levar o Cruzeiro à virada sobre o Bragantino

Leonardo Jardim explica a importância de Bolasie para o Cruzeiro

Depois de ficar oito partidas sem entrar na equipe, Bolasie voltou a ganhar oportunidade com o técnico Leonardo Jardim nas vitórias sobre Bahia e Red Bull Bragantino, ambas de virada por 2 a 1. O treinador, após o jogo de domingo (21), falou da importância do atacante para o grupo do Cruzeiro:

continua após a publicidade

- O Bolasie tem uma importância no grupo, porque ele é um aglutinador e tem uma excelente relação com toda a gente – disse.

Lucas Silva e Kaiki fizeram os gols do Cruzeiro contra o Bragantino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim também explicou a função do atacante especificamente contra o Red Bull Bragantino:

- Eu o coloquei porque acho que ele tem características importantes para um jogo de futebol. Eles iam nos pressionar e tínhamos que jogar um jogo mais direto. O Bolasie podia ganhar ali umas bolas na frente e nos ajudar na bola parada, pois é um jogador forte. Ele nos ajudou mais no jogo aéreo e na disputa da primeira e da segunda bola – afirmou o técnico do Cruzeiro.