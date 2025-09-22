Bolasie bebe energético após virada do Cruzeiro sobre Bragantino
Atacante aparece nas redes sociais provocando adversário após vitória no Mineirão
- Matéria
- Mais Notícias
Na já tradicional comemoração de uma vitória do Cruzeiro, o atacante Bolasie fez uma provocação ao adversário na vitória deste domingo (21), no Mineirão, por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. Em vez de usar o suco de laranja, como de costume, o jogador aparece bebendo um energético de uma marca diferente da empresa dona do Massa Bruta.
Lucas Silva se diz impressionado com velocidade do chute em gol do Cruzeiro
Cruzeiro
Jardim revela o que fez para levar o Cruzeiro à vitória sobre o Bragantino
Cruzeiro
Kaiki comemora segundo gol pelo Cruzeiro na importante vitória sobre Bragantino
Cruzeiro
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Na gravação, os influenciadores Tonim Camarão e Cabulozeiro assistem a um vídeo de jogadores do Bragantino comemorando com energético num vestiário. Logo em seguida, Bolasie chega com a bebida na mão, se junta a eles e comemora a virada no Mineirão.
- Está gostosinho demais hoje! Mais três pontos! Obrigado, Lucas Silva e Kaiki! Todo mundo junto, trabalho, academia, tudo! Let’s bora! – diz o atacante Bolasie.
Bolasie também agitou as redes sociais durante a partida. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante franco-congolês, antes de se levantar após sofrer uma falta no meio-campo, faz uma flexão de braço no gramado. O lance inusitado também provocou risadas nos companheiros de equipe.
➡️Leonardo Jardim revela o que fez para levar o Cruzeiro à virada sobre o Bragantino
Leonardo Jardim explica a importância de Bolasie para o Cruzeiro
Depois de ficar oito partidas sem entrar na equipe, Bolasie voltou a ganhar oportunidade com o técnico Leonardo Jardim nas vitórias sobre Bahia e Red Bull Bragantino, ambas de virada por 2 a 1. O treinador, após o jogo de domingo (21), falou da importância do atacante para o grupo do Cruzeiro:
- O Bolasie tem uma importância no grupo, porque ele é um aglutinador e tem uma excelente relação com toda a gente – disse.
Leonardo Jardim também explicou a função do atacante especificamente contra o Red Bull Bragantino:
- Eu o coloquei porque acho que ele tem características importantes para um jogo de futebol. Eles iam nos pressionar e tínhamos que jogar um jogo mais direto. O Bolasie podia ganhar ali umas bolas na frente e nos ajudar na bola parada, pois é um jogador forte. Ele nos ajudou mais no jogo aéreo e na disputa da primeira e da segunda bola – afirmou o técnico do Cruzeiro.
- Matéria
- Mais Notícias