Astro do Real Madrid pede desculpas por agressão na Champions League

Capitão do Real Madrid, o lateral-direito Dani Carvajal se desculpou por uma agressão que gerou sua expulsão na vitória sobre o Olympique de Marselha, por 2 a 1, pela estreia da Champions League. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o espanhol deu uma cabeçada no goleiro adversário, Rulli, e recebeu o cartão vermelho logo em seguida.

— Quero pedir perdão pelo que aconteceu no outro dia, a expulsão na Champions, algo impróprio para um jogo assim e para mim, e que não voltará a se repetir. O time fez um grande esforço e venceu a partida — disse Carvajal, após o triunfo do Real Madrid sobre o Espanyol.

Após revisão de vídeo (VAR), o árbitro da partida, o bósnio Irfan Peljto, expulsou o lateral de 33 anos. A agressão pode fazer Carvajal ser suspenso por até três ou mais, a depender de como o ato será enquadrado no Código Disciplinar da Uefa, a partir do relatório do árbitro.

Segundo o regulamento disciplinar da UEFA, caso seja considerado como jogo antidesportivo, o lateral do Real Madrid pode ficar de fora por duas partidas competitivas ou "um período fixo para jogo antidesportivo grave". Entretanto, se for enquadrado como agressão, uma pena maior poderá ser aplicada. De acordo com o artigo, Carvajal seria suspenso por três partidas competitivas ou por um período determinado.

Caso a punição por três partidas seja confirmada, Carvajal só voltaria a jogar na quinta rodada da Champions League. O jogador ficaria de fora dos jogos contra o Kairat, no Cazaquistão; Juventus, no Santiago Bernabéu; e na visita ao Liverpool, em novembro. O retorno do lateral do Real Madrid seria na partida contra o Manchester City, marcada para 10 de dezembro.

Carvajal é capitão do Real Madrid e concorreu a melhor do mundo na última temporada (Foto: Thomas COEX / AFP)

Carvajal pode seguir defendendo o Real Madrid em jogos de La Liga

Caso seja punido, Carvajal desfalcará o Real Madrid na Champions League, porém, Xabi poderá continuar contando com ele em La Liga. O lateral segue ganhando minutos após superar a grave lesão na última temporada, que o tirou dos gramados durante sete meses.

No duelo contra o Espanyol, Carvajal foi titular, atuou os 90 minutos e foi fundamental na vitória. Após a partida, o capitão avaliou o desempenho da equipe no Santiago Bernabéu.

Estamos felizes com a vitória, o time fez uma partida completa. Sofremos pouco na defesa, sabíamos que o Espanyol era um bom time, mas estivemos organizados e intensos e continuamos no topo da tabela — analisou.

