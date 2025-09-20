Casemiro marca e é expulso em jogo com dois vermelhos na vitória do United sobre o Chelsea
Bruno Fernandes e Casemiro marcaram para o United, enquanto Chalobah descontou
O Manchester United venceu o Chelsea por 2 a 1, neste sábado (20), pela Premier League. O brasileiro Casemiro teve atuação "de herói a vilão": fez o segundo gol do United, mas foi expulso após 13 minutos e igualou o número de 10 atletas para cada lado – o goleiro Sánchez, do Chelsea, havia levado cartão vermelho aos quatro minutos de jogo. A partida foi válida pela 5ª rodada.
Bruno Fernandes e Casemiro marcaram para o United, enquanto Chalobah descontou para o Chelsea. O clássico foi marcado pela fisicalidade do encontro, que teve 26 faltas e 9 cartões ao todo. A vantagem construída na primeira etapa pelo time da casa foi determinante para o resultado final, já que no segundo tempo houve pouca criação das equipes – fragilizadas pelas expulsões e pelos jogadores que ficaram pendurados ao longo do duelo.
⚽ Como foi a partida entre Manchester United e Chelsea?
PRIMEIRO TEMPO
Apesar da forte chuva em Manchester, o jogo começou muito quente no Old Trafford. Aos 4 minutos, o goleiro Robert Sánchez, do Chelsea, derrubou Mbeumo, que ficou de cara para o gol após lançamento de Bayindir, e fez falta clara na entrada da área, gerando uma expulsão direta. Com o golpe duro, Maresca fez duas trocas: o goleiro Jorgensen entrou no lugar do brasileiro Estêvão e o atacante Pedro Neto deu lugar ao zagueiro Adarabioyo.
E não demorou para a situação ficar ainda mais complicada para os visitantes. Bruno Fernandes desviou o cruzamento de Mazraoui e empurrou para o fundo da rede, abrindo o placar do jogo. Pouco tempo depois, Palmer sentiu a virilha e o brasileiro Andrey Santos foi o escolhido para o substituir.
Aos 36 minutos, em confusão na área do time londrino, Luke Shaw ganhou na área e passou para Casemiro, que cabeceou para a rede e ampliou o placar, incendiando o Old Trafford. A alegria do brasileiro, no entanto, durou pouco. 13 minutos depois do gol, Casemiro agarrou o compatriota Andrey Santos e recebeu o segundo amarelo, sendo forçado a deixar o gramado antes do previsto.
SEGUNDO TEMPO
A etapa final do jogo foi bastante intensa fisicamente. Mesmo com um a menos, os times não pouparam nas entradas e faltas. O Manchester, com a vantagem no placar, fechou a casa e não se esforçou para aumentar a marca. O Chelsea, precisando buscar o resultado, pouco criou para conseguir alcançar o difícil feito.
Ainda assim, os londrinos reacenderam as esperanças após Reece James ter lançado a bola para a área, em escanteio curto, e Chalobah ter cabeceado para o fundo da rede, sem chance para o goleiro Bayindir. A pressão aumentou e o Manchester se compactou ainda mais, fazendo uso de duas linhas de cinco.
Os donos da casa tiveram a chance de matar o jogo com Bruno Fernandes, aos 37 minutos. O lateral Reece James fez lambança e deixou o meio-campista sozinho em condição de disparar. Na finalização, Jörgensen espalmou e fez linda defesa, mantendo a chama da esperança acesa para o time de Londres. No entanto, o pouco tempo restante apagou essa labareda – junto da água que caiu dos céus de Manchester do começo ao fim do confronto.
📄 Escalações
🔴 Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)
Bayindir; Maguire (Yoro), De Ligt, Shaw, Casemiro; Bruno Fernandes (Mainoo), Mazraoui (Matheus Cunha), Dorgu, Diallo; Mbeumo (Mount), Sesko (Ugarte).
🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sánchez; Reece James, Fofana (George), Chalobah, Cucurella (Gusto); Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Estêvão (Jörgensen), Palmer (Andrey Santos), Pedro Neto (Adarabioyo), João Pedro.
✅ Ficha técnica
Manchester United 🆚 Chelsea
5ª rodada da Premier League
📆 Data e horário: sábado, dia 20 de setembro de 2025, às 13h30 (de Brasília);
📍 Local: Old Trafford (Manchester, ING);
🕴️ Arbitragem: Peter Bankes;
🚩 Assistentes: Eddie Smart, Blake Antrobus e Tom Kirk (quarto árbitro);
📺 VAR: Craig Pawson e Adrian Holmes (assistente do VAR);
🥅 Gols: Bruno Fernandes, 13'/1ºT (1-0); Casemiro, 36'/1°T (2-0); Chalobah, 34'/2°T (2-1);
🟨 Cartões amarelos: Casemiro (MAN); Adarabioyo, Cucurella, Chalobah, Enzo Fernández, George, Enzo Maresca (técnico) (CHE);
🟥 Cartões vermelhos: Casemiro (MAN); Robert Sánchez (CHE).
📆 O que vem por aí para Manchester United e Chelsea?
Fora de casa, os Red Devils buscarão a terceira vitória nesta edição da competição contra o Brentford, no próximo sábado (27), às 8h30 (horário de Brasília).
O Chelsea, por sua vez, já volta aos gramados na próxima terça-feira (23). Também fora de casa, enfrentam o modesto Lincoln City, às 15h45 (horário de Brasília), em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa.
