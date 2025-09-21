menu hamburguer
Futebol Internacional

Editor-chefe da Bola de Ouro sobre vencedor do prêmio: ‘Sou o único que conhece’

Cerimônia acontece nesta segunda-feira (22)

Bola de Ouro conhecerá seus vencedores nesta segunda-feira. Foto: FRANCK FIFE/AFP
imagem cameraBola de Ouro conhecerá seus vencedores nesta segunda-feira. Foto: FRANCK FIFE/AFP
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/09/2025
14:24
Nesta segunda-feira (22) acontece a cerimônia organizada pela France Football, e o editor-chefe da revista, Vincent Garcia, quebrou o silêncio sobre o ganhador do troféu, neste domingo (21). Em entrevista, o francês afirmou ser o único que conhece o vencedor e relembrou os critérios para a conquista da premiação.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Em entrevista ao programa “Téléfoot”, veículo parisiense voltado ao futebol francês, o editor-chefe falou sobre o evento e destacou que, pela posição que ocupa, já sabe quem venceu a Bola de Ouro. Vincent Garcia não revelou o nome, mas afirmou que o jogador que mais se encaixar nos critérios do troféu será quem erguerá o prêmio.

– Sou o único que conhece o vencedor da Bola de Ouro. Os critérios para ganhar este prêmio são: desempenhos individuais, atuações decisivas e impressionantes, títulos conquistados, jogo limpo e comportamento dentro e fora de campo – afirmou o editor-chefe da France Football.

Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro
Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro (Foto: Divulgação)

Saiba onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro

A Revista France Football entregará a Bola de Ouro (Ballon d'Or) aos melhores da temporada 2024/25 nesta segunda-feira (22). A cerimônia será realizada às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, capital da França. 

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

