Editor-chefe da Bola de Ouro sobre vencedor do prêmio: ‘Sou o único que conhece’
Cerimônia acontece nesta segunda-feira (22)
Nesta segunda-feira (22) acontece a cerimônia organizada pela France Football, e o editor-chefe da revista, Vincent Garcia, quebrou o silêncio sobre o ganhador do troféu, neste domingo (21). Em entrevista, o francês afirmou ser o único que conhece o vencedor e relembrou os critérios para a conquista da premiação.
Em entrevista ao programa “Téléfoot”, veículo parisiense voltado ao futebol francês, o editor-chefe falou sobre o evento e destacou que, pela posição que ocupa, já sabe quem venceu a Bola de Ouro. Vincent Garcia não revelou o nome, mas afirmou que o jogador que mais se encaixar nos critérios do troféu será quem erguerá o prêmio.
– Sou o único que conhece o vencedor da Bola de Ouro. Os critérios para ganhar este prêmio são: desempenhos individuais, atuações decisivas e impressionantes, títulos conquistados, jogo limpo e comportamento dentro e fora de campo – afirmou o editor-chefe da France Football.
Saiba onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro
A Revista France Football entregará a Bola de Ouro (Ballon d'Or) aos melhores da temporada 2024/25 nesta segunda-feira (22). A cerimônia será realizada às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, capital da França.
O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.
A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!
