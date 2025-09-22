Mauro Cezar desabafa sobre dupla do Flamengo após empate: ‘Soberba’

O jornalista Mauro Cezar desabafou depois do empate do Flamengo com o Vasco, no Maracanã, neste domingo (21). A partida válida pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatada em 1 a 1, com gols de Jorge Carrascal e Rayan.

No programa "Posse de Bola", do UOL, Mauro Cezar disse que o empate do Flamengo com o rival passa também pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes. O jornalista, inclusive, classificou como soberba a atitude do time comandado por Filipe Luís.

- O Flamengo estava pensando na Libertadores...A escalação em um clássico fica contaminada, fragilizada sem vários titulares, por causa de uma bobagem feita em outro jogo. Soberba. O senhor Pedro perdendo gol fazendo graça, depois dando passe de letra, ontem perdeu gol de novo - começou Mauro Cezar.

- E o goleiro Rossi também, que já falhou contra o Ceará, e custou dois pontos, ontem de novo. Claro que na coletiva o técnico não vai esculachar o goleiro dele. Lá dentro ele vai ter que chamar o preparador de goleiros e perguntar: 'O que é isso?' - completou Mauro Cezar sobre o empate do Flamengo.

Mesmo com o empate, o Flamengo se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro com 51 pontos e 23 jogos disputados. O Vasco, com 24 jogos, está em 16°, perto da zona do rebaixamento.

Como foi o jogo entre Flamengo e Vasco

Muitos torcedores ficaram na bronca com Filipe Luís após Flamengo e Vasco no Brasileirão. O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa. Flamengo e Vasco pegando fogo no Maracanã.

Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29', com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.

Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo com mais possse de bola chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.

Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Log na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. A bola seguiu próxima da área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.

O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.

Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmete com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final, o empate persistiu após os 90 minutos. Empate em 1 a 1 para Flamengo e Vasco.