Internacional negocia com argentino Ramón Díaz

Com a queda de Roger Machado após a derrota por virada no Gre-Nal 448, a direção do Internacional já negocia com Ramón Díaz e seu filho Emiliano, que já treinaram Corinthians e Vasco. Conforme apurou o Lance! nessa manhã de segunda-feira (22), as conversas foram retomadas depois do desligamento realizado no começo da noite de domingo (21) – a dupla esteve na mira colorada há cerca de um mês. Há a possibilidade de o argentino assumir ainda nesta segunda ou na terça (23).

A proximidade de Díaz com o diretor esportivo colorado, Andrés D’Alessandro, seria o ponto principal para trazer sua comissão técnica. O contrato seria assinado até o final de 2026.

Saída do Olimpia chamou atenção

O trabalho mais recente de Díaz foi o Olímpia. Sua permanência no clube paraguaio foi efêmera. O argentino pediu de demissão depois de apenas sete jogos. O que chamou atenção. Em 24 de agosto, seu time perdeu para o General Caballero por 2 a 0, era a terceira derrota sob o comando de Díaz, que teve ainda duas vitórias e dois empates.

A amizade entre Díaz e D’Alessandro levou a várias especulações entre a torcida e jornalistas gaúchos na época. Os dois se conhecem desde o começo os anos 2000. O treinador foi responsável por levar o camisa 10 da base para o profissional do River Plate. Em 2008, mais uma vez, Díaz comandava o San Lorenzo e pediu a contratação de D’Ale.

O Lance! conversou em agosto com integrantes do estafe do técnico argentino. Ouviu que a comissão comandada por ele voltaria “sem dúvidas” ao Brasil. De acordo os contatos, todos adoram o Brasil, o futebol brasileiro e o nível do campeonato. O Emiliano (filho e assistente de Díaz), inclusive mora no Brasil.

Outros nomes na lista

Apesar de o presidente Alessandro Barcellos ter comentado na coletiva após o jogo que ainda não tinha perfil definido nem nome em negociações, pelo menos outros dois técnico surgem no horizonte alvirrubro. Os dois com passagens pelo Beira-Rio.

O primeiro é Diego Aguirre, atualmente no Peñarol-URU. Ele já treinou o Inter duas vezes, uma delas na gestão Alessandro Barcellos. Aguirre tem uma boa relação com a torcida, devido sua passagem quando jogador em 1988 e 1989. No Torneo Clausura, o Carbonero está em quarto, com três vitórias, quatro empates e quatro derrota.

O outro é Odair Hellmann, que está em uma campanha de recuperação no Atlhetico-PR. Depois de um começo titubeante sob seu comando, o Furacão já engata cinco vitórias consecutivas – chegando agora a dez êxitos, cinco empates e oito derrotas –, subindo na tabela de classificação. O time paranaense já é quinto, a um ponto do G4.