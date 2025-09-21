Em um dos confrontos mais emblemáticos do futebol inglês na era da Premier League, Arsenal e Manchester City protagonizaram mais um grande jogo neste domingo (21) e terminaram empatados, somando um ponto cada. A partida, válida pela quinta rodada da liga nacional, terminou em 1 a 1 no Emirates Stadium, em Londres (ING). Os gols foram marcados por Erling Haaland, que abriu o placar para os visitantes ainda na primeira etapa, e por Gabriel Martinelli, que saiu do banco de reservas para empatar nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o Arsenal assume a vice-liderança da Premier, com 10 pontos conquistados, cinco a menos que o líder Liverpool. O Manchester City, por sua vez, chega aos sete pontos e ocupa a nona colocação, empatado com Everton, Manchester United e Leeds.

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

O Arsenal enfrentou muitas dificuldades para criar oportunidades no primeiro tempo do clássico inglês. Apesar do amplo domínio da posse de bola durante a etapa inicial, os Gunners passaram mais da metade dos 45 minutos iniciais sem finalizar ao gol. Nos minutos finais, a equipe de Mikel Arteta passou a ameaçar em jogadas de bola parada e conseguiu chegar com mais qualidade à área, mas parou nas intervenções seguras do goleiro Donnarumma.

O City abriu o placar da partida logo aos nove minutos de jogo, em uma jogada pouco característica de sua identidade habitual. Em vez de tradicional construção a partir da posse de bola, a equipe aproveitou uma transição em velocidade e se encontrou em uma situação favorável de contra-ataque. No lance, três jogadores azuis avançaram contra apenas dois defensores vermelhos. Bernardo Silva conduziu pelo centro e tinha Jérémy Doku como opção aberta pela esquerda, mas optou por acionar o goleador Haaland pela direita. O atacante dominou e finalizou com a perna não dominante, colocando a bola no canto direito da meta defendida por David Raya.

Arsenal x Manchester City: primeiro gol da partida, marcado por Erling Halaand, no Emirates Stadium (Foto: Glyn Kirk/AFP)

2️⃣ Segundo tempo

Na segunda etapa, o cenário foi surpreendentemente o mesmo, principalmente devido à postura adotada pelo City ao longo dos 90 minutos. Acostumada a controlar o jogo por meio da bola e da imposição do próprio estilo, o time regido por Pep Guardiola acabou sendo neutralizado pelo domínio territorial do Arsenal no campo ofensivo. Com dificuldades para manter a posse e construir ofensivamente, o time de Manchester recuou suas linhas e passou a atuar em bloco médio e baixo, priorizando a defesa e apostando em jogadas de contra-ataque como principal alternativa para chegar ao gol adversário, assim como aconteceu no único gol da partida.

No entanto, a justiça do futebol se fez presente ao premiar a equipe que, desde o apito inicial, demonstrava melhor desempenho em campo. Com intervenção decisiva de Arteta, o Arsenal chegou ao empate nos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo, por meio de dois jogadores que saíram do banco de reservas. Eberechi Eze, ainda no campo de defesa, fez um lançamento preciso em profundidade para Martinelli. O brasileiro aproveitou a rara subida da linha defensiva do City, encontrou o único espaço possível para concluir a jogada e encobriu o goleiro, superando seus mais de dois metros de altura.

O que vem por aí? 🔎

Tanto o Arsenal quanto o Manchester City terão compromissos teoricamente mais acessíveis na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, o que possibilita aos treinadores a oportunidade de rodar o elenco e preservar jogadores para desafios mais exigentes ao longo da temporada. Os Gunners enfrentam o Port Vale nesta quarta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), enquanto os Cityzens encaram o Huddersfield Town no mesmo dia, com início previsto para 15 minutos antes. Ambas as partidas serão disputadas fora de casa.

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 0x1 Manchester City

6ª rodada — Premier League

🗓️ Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: : Emirates Stadium, em Londres (ING)

🥅 Gols: Erling Haaland 9'/1ºT (0-1), Gabriel Martinelli 48'/2ºT (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Jurriën Timber (ARS); Bernardo Silva, Gianluigi Donnarumma, Pep Guardiola (MCI)

🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Jurriën Timber (Gabriel Martinelli), William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Mikel Merino (Eberechi Eze), Martín Zubimendi (Cristhian Mosquera), Declan Rice; Noni Madueke (Bukayo Saka), Viktor Gyökeres, Leandro Trossard (Ethan Nwaneri).

🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Abdukodir Khusanov (Matheus Nunes), Rúben Dias, Joško Gvardiol, Noah O'Reilly (John Stones); Rodri, Tijjani Reijnders; Phil Foden (Nathan Aké), Bernardo Silva, Jérémy Doku (Savinho); Erling Haaland (Nico González).

