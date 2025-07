Rival histórico do Liverpool anuncia luto após morte de Diogo Jota

O falecimento de Diogo Jota, atacante do Liverpool, continua repercutindo no futebol inglês. O lusitano morreu aos 28 anos, vítima de um acidente de carro sofrido em Zamora, na Espanha, junto ao irmão, André Silva, que não resistiu aos ferimentos e também foi a óbito no local.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Liverpool prestam homenagens a Diogo Jota em Anfield

➡️ Liverpool se manifesta após falecimento de Diogo Jota

Além das homenagens prestadas por ex-companheiros e pelo clube, Jota também foi alvo de condolências por parte de um adversário conhecido. O Everton, rival local dos Reds, publicou uma mensagem em suas redes sociais e anunciou luto, mudando as cores de seu escudo nas redes sociais para uma versão em preto e branco.

👀 Veja o comunicado do Everton após o falecimento de Diogo Jota, do rival Liverpool

"Todos no Everton estão profundamente consternados com o trágico falecimento de Diogo Jota e seu irmão André Silva. Nossos pensamentos estão com seus familiares e amigos neste momento de tristeza."

continua após a publicidade

➡️ Diogo ‘Jota’ não era o nome real do jogador; entenda o apelido

➡️ Companheiros de Diogo Jota se manifestam após falecimento de jogador

O último gol da carreira de Diogo aconteceu justamente em um clássico com o Everton. No dia 2 de abril, o português fez linda jogada e anotou o único tento do duelo realizado em Anfield, em vitória por 1 a 0. Apesar de entrar em campo em outras ocasiões posteriores pelo clube e pela seleção, o eterno camisa 20 não chegou a marcar em mais nenhuma oportunidade.

🤝 Everton e Liverpool mantêm relação cordial

Apesar da rivalidade grande entre os clubes, não há inimizade alguma. Pelo contrário, os adversários costumam ser parceiros fora das quatro linhas. A exemplo, após a Tragédia de Hillsborough, que levou ao falecimento de 96 - posteriormente, um 97º faleceu por conta das sequelas - torcedores do Liverpool em esmagamento ocorrido na semifinal da FA Cup, os dois clubes se uniram para protestar contra a cobertura do caso por parte do jornal local "The Sun".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Até os dias atuais, a dupla relembra o sensacionalismo e as mentiras criadas pelo tabloide na ocasião, e homenageia as vítimas de um dos episódios mais tristes da história do futebol inglês.