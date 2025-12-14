menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Fifa anuncia data e horário do prêmio The Best 2025; veja detalhes

Evento será realizado na véspera da final da Copa Intercontinental, entre Flamengo e PSG

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMauricio Luz,
Dia 14/12/2025
10:19
Fifa The Best anuncia indicados do futebol feminino. (Foto: FIFA/Divulgação)
imagem cameraPrêmio The Best 2025 da Fifa (Foto: FIFA/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fifa anunciou neste domingo (14) que os vencedores do prêmio The Best de 2025 serão revelados no dia 16 de dezembro, em cerimônia marcada para Doha, no Catar, às 14h (de Brasília). O evento será realizado na véspera da final da Copa Intercontinental, que colocará frente a frente Flamengo e Paris Saint-Germain.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A entidade informou que a premiação contará com a presença de cerca de 800 convidados e destacou a realização do evento em meio à programação da decisão intercontinental da temporada. A cerimônia reunirá indicados de diversas categorias do futebol masculino e feminino.

Entre os finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, o atacante Raphinha, do Barcelona, é o único representante brasileiro entre os 11 concorrentes. Ele disputa o troféu com atletas como Dembélé, Mbappé e Lamine Yamal. Já na categoria de melhor goleiro, Alisson, do Liverpool, representa o Brasil e concorre com outros sete nomes.

Na seleção da temporada, há 11 brasileiros indicados. A lista inclui os goleiros Alisson, do Liverpool, Fábio, do Fluminense, Weverton, do Palmeiras, e John, do Botafogo; os zagueiros Thiago Silva, do Fluminense, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal; além dos atacantes João Pedro, do Chelsea, Raphinha, do Barcelona, e Luiz Henrique, do Botafogo.

O prêmio de melhor treinador conta com sete indicados no futebol masculino, entre eles Enzo Maresca, campeão do Mundial de Clubes com o Chelsea, e Luis Enrique, vencedor da Champions League com o PSG. No futebol feminino, cinco técnicas disputam a premiação, incluindo Renée Slegers, do Arsenal, campeão europeu.

the best
Prêmio The Best 2025 da Fifa (Foto: Valeriano Di Domenico/AFP)

A Fifa informou que mais de 16 milhões de votos de torcedores influenciaram a definição dos vencedores em categorias como melhor jogador, melhor jogadora, técnicos e goleiros. Além da votação popular, o The Best considera os votos de capitães de seleções, treinadores e jornalistas.

🤴 Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogador

    1.
  1. Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain; França
    2. 2.
  2. Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain; Marrocos
    3. 3.
  3. Harry Kane: Bayern de Munique; Inglaterra
    4. 4.
  4. Kylian Mbappé: Real Madrid; França
    5. 5.
  5. Nuno Mendes: Paris Saint-Germain; Portugal
    6. 6.
  6. Cole Palmer: Chelsea; Inglaterra
    7. 7.
  7. Pedri: Barcelona; Espanha
    8. 8.
  8. Raphinha: Barcelona; Brasil
    9. 9.
  9. Mohamed Salah: Liverpool; Egito
    10. 10.
  10. Vitinha: Paris Saint-Germain; Portugal
    11. 11.
  11. Lamine Yamal: Barcelona; Espanha

👸Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogadora

    1.
  1. Sandy Baltimore: Chelsea; França
    2. 2.
  2. Nathalie Björn: Chelsea; Suécia
    3. 3.
  3. Aitana Bonmatí: Barcelona; Espanha
    4. 4.
  4. Lucy Bronze: Chelsea; Inglaterra
    5. 5.
  5. Mariona Caldentey: Arsenal; Espanha
    6. 6.
  6. Temwa Chawinga: Current Kansas City; Malawi
    7. 7.
  7. Kadidiatou Diani: Olympique Lyonnais; França
    8. 8.
  8. Melchie Dumornay: Olympique Lyonnais; Haiti
    9. 9.
  9. Patri Guijarro: Barcelona; Espanha
    10. 10.
  10. Lindsey Horan: Olympique Lyonnais; Estados Unidos
    11. 11.
  11. Lauren James: Chelsea; Inglaterra
    12. 12.
  12. Chloe Kelly: Manchester City; Inglaterra
    13. 13.
  13. Ewa Pajor: Barcelona; Polônia
    14. 14.
  14. Claudia Pina: Barcelona; Espanha
    15. 15.
  15. Alexia Putellas: Barcelona; Espanha
    16. 16.
  16. Alessia Russo: Arsenal; Inglaterra
    17. 17.
  17. Leah Williamson: Arsenal; Inglaterra

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
