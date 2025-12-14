Fifa anuncia data e horário do prêmio The Best 2025; veja detalhes
Evento será realizado na véspera da final da Copa Intercontinental, entre Flamengo e PSG
A Fifa anunciou neste domingo (14) que os vencedores do prêmio The Best de 2025 serão revelados no dia 16 de dezembro, em cerimônia marcada para Doha, no Catar, às 14h (de Brasília). O evento será realizado na véspera da final da Copa Intercontinental, que colocará frente a frente Flamengo e Paris Saint-Germain.
A entidade informou que a premiação contará com a presença de cerca de 800 convidados e destacou a realização do evento em meio à programação da decisão intercontinental da temporada. A cerimônia reunirá indicados de diversas categorias do futebol masculino e feminino.
Entre os finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, o atacante Raphinha, do Barcelona, é o único representante brasileiro entre os 11 concorrentes. Ele disputa o troféu com atletas como Dembélé, Mbappé e Lamine Yamal. Já na categoria de melhor goleiro, Alisson, do Liverpool, representa o Brasil e concorre com outros sete nomes.
Na seleção da temporada, há 11 brasileiros indicados. A lista inclui os goleiros Alisson, do Liverpool, Fábio, do Fluminense, Weverton, do Palmeiras, e John, do Botafogo; os zagueiros Thiago Silva, do Fluminense, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal; além dos atacantes João Pedro, do Chelsea, Raphinha, do Barcelona, e Luiz Henrique, do Botafogo.
O prêmio de melhor treinador conta com sete indicados no futebol masculino, entre eles Enzo Maresca, campeão do Mundial de Clubes com o Chelsea, e Luis Enrique, vencedor da Champions League com o PSG. No futebol feminino, cinco técnicas disputam a premiação, incluindo Renée Slegers, do Arsenal, campeão europeu.
A Fifa informou que mais de 16 milhões de votos de torcedores influenciaram a definição dos vencedores em categorias como melhor jogador, melhor jogadora, técnicos e goleiros. Além da votação popular, o The Best considera os votos de capitães de seleções, treinadores e jornalistas.
🤴 Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogador
- Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain; França
- Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain; Marrocos
- Harry Kane: Bayern de Munique; Inglaterra
- Kylian Mbappé: Real Madrid; França
- Nuno Mendes: Paris Saint-Germain; Portugal
- Cole Palmer: Chelsea; Inglaterra
- Pedri: Barcelona; Espanha
- Raphinha: Barcelona; Brasil
- Mohamed Salah: Liverpool; Egito
- Vitinha: Paris Saint-Germain; Portugal
- Lamine Yamal: Barcelona; Espanha
👸Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogadora
- Sandy Baltimore: Chelsea; França
- Nathalie Björn: Chelsea; Suécia
- Aitana Bonmatí: Barcelona; Espanha
- Lucy Bronze: Chelsea; Inglaterra
- Mariona Caldentey: Arsenal; Espanha
- Temwa Chawinga: Current Kansas City; Malawi
- Kadidiatou Diani: Olympique Lyonnais; França
- Melchie Dumornay: Olympique Lyonnais; Haiti
- Patri Guijarro: Barcelona; Espanha
- Lindsey Horan: Olympique Lyonnais; Estados Unidos
- Lauren James: Chelsea; Inglaterra
- Chloe Kelly: Manchester City; Inglaterra
- Ewa Pajor: Barcelona; Polônia
- Claudia Pina: Barcelona; Espanha
- Alexia Putellas: Barcelona; Espanha
- Alessia Russo: Arsenal; Inglaterra
- Leah Williamson: Arsenal; Inglaterra
