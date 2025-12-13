Salah sai do banco, e Liverpool vence Brighton com dois de Ekitiké

O Liverpool venceu o Brighton por 2 a 0 neste sábado (13), pela 16ª rodada da Premier League. A partida foi realizada em Anfield, Liverpool, com dois gols marcados por Ekitiké. Fora do time titular, Mohamed Salah entrou em campo ainda no primeiro tempo, voltou aos gramados após duas partidas e deu assistência para um dos gols do atacante francês. O "Rei Egípcio" ficou fora dos relacionados na vitória contra a Inter de Milão na Champions, e não saiu da reserva no empate por 3 a 3 com o Leeds.

Com o resultado, a equipe de Arne Slot se recuperou após uma fase de instabilidade, marcada por resultados irregulares e pelo impacto das polêmicas envolvendo Mohamed Salah e Arne Slot. Agora, o Liverpool volta ao G-6 do Campeonato Inglês, com 26 pontos. Do outro lado, o Brighton desceu para a nona colocação, com 23 pontos, e buscam classificação a competições europeias.

Como foi Liverpool x Brighton?

O Liverpool foi letal logo nos primeiros minutos do confronto contra o Brighton. Sem deixar os adversários respirarem, Joe Gomez saltou para interceptar chutão de Minteh, e deu assistência de cabeça para Hugo Ekitiké na área. Depois disso, a partida seguiu equilibrada, com chances para as Gaivotas e os Reds.

Com apenas 25 minutos da primeira etapa, Gomez saiu machucado e Mohamed Salah substituiu o zagueiro. O egípcio voltou a entrar em campo após não participar de duas as últimas três partidas do Liverpool na Premier League e expor descontentamento com o técnico Arne Slot.

Na volta do intervalo, Salah e Ekitiké comandaram as principais ações do Liverpool. Mais uma vez, o francês balançou as redes quando o astro egípcio acertou a cobrança de escanteio na cabeça do atacante. Com dois a zero no placar, os Reds desceram a linha, mas apertaram a pressão para cima do Brighton.

Hugo Ekitiké comemora gol pelo Liverpool contra o Brighton (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Depois de duas partidas sem jogar, Salah mostrou para Arne Slot que é o principal nome do time do Liverpool. O camisa 11 liderou a maioria das chegadas dos Reds no último terço e quase balançou as redes. Porém, o time comandado por Arne Slot administrou o resultado e saiu de Anfield com os três pontos.

O que vem por aí?

Agora, o Liverpool se prepara para jogo difícil fora de casa, contra o Tottenham, no sábado (20), às 14h30 (de Brasília). O Brighton, por sua vez, encara o Sunderland no mesmo dia, às 12h. Ambos os confrontos são válidos pela 17ª rodada da Premier League.

