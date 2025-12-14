Xabi Alonso aponta possível substituto para seu cargo no Real Madrid
O espanhol tem "teste decisivo" neste domingo (14)
- Matéria
- Mais Notícias
Xabi Alonso, treinador do Real Madrid, não tem passado por sua melhor fase no time merengue. Pressionado no cargo, o técnico buscou minimizar, em coletiva, o ruído sobre seu futuro no clube, mas apontou um possível nome para assumir o comando técnico no futuro: Álvaro Arbeloa, atual treinador do Real Madrid Castilla (a equipe B).
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal espanhol esclarece situação de Endrick no Real Madrid: ‘Vai embora mesmo que Xabi vá’
Futebol Internacional13/12/2025
- Futebol Internacional
Recuperado de lesão, Mbappé vira boa notícia para o Real Madrid
Futebol Internacional13/12/2025
- Futebol Internacional
Galatasaray mira contratação de zagueiro do Real Madrid; veja
Futebol Internacional12/12/2025
Quando questionado sobre a possibilidade de troca no cargo e qual seria o nome mais adequado para a posição, o espanhol destacou que não há nenhuma conversa em andamento para isso, mas sinalizou o potencial do ex-lateral:
— Acredito que Álvaro (Arbeloa) poderá ser o treinador do Real Madrid no futuro, mas não conversamos absolutamente nada sobre o que você me perguntou — respondeu Xabi Alonso, em coletiva de imprensa, no último sábado (13).
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
⚽ Xabi Alonso pressionado no Real Madrid
Nas últimas oito partidas do Real Madrid, o time merengue só venceu em duas ocasiões: Olympiacos, pela Champions, e Athletic Bilbao, por La Liga. Nos outros encontros, foram derrotas para Manchester City, Celta de Vigo e Liverpool, além de empates contra Girona, Elche e Rayo Vallecano.
Neste domingo (14), os Merengues enfrentam o Alavés, fora de casa, e Xabi Alonso terá teste decisivo no duelo, conforme noticiado pelo jornal espanhol As. A bola rola às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mendizorroza, em Vitória, na província de Álava.
- Matéria
- Mais Notícias