menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Xabi Alonso aponta possível substituto para seu cargo no Real Madrid

O espanhol tem "teste decisivo" neste domingo (14)

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/12/2025
10:42
Xabi Alonso em ação durante o confronto de Real Madrid contra o Elche, em La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)
imagem cameraXabi Alonso em ação durante o confronto de Real Madrid contra o Elche, em La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Xabi Alonso, treinador do Real Madrid, não tem passado por sua melhor fase no time merengue. Pressionado no cargo, o técnico buscou minimizar, em coletiva, o ruído sobre seu futuro no clube, mas apontou um possível nome para assumir o comando técnico no futuro: Álvaro Arbeloa, atual treinador do Real Madrid Castilla (a equipe B).

continua após a publicidade

Relacionadas

Quando questionado sobre a possibilidade de troca no cargo e qual seria o nome mais adequado para a posição, o espanhol destacou que não há nenhuma conversa em andamento para isso, mas sinalizou o potencial do ex-lateral:

Acredito que Álvaro (Arbeloa) poderá ser o treinador do Real Madrid no futuro, mas não conversamos absolutamente nada sobre o que você me perguntou — respondeu Xabi Alonso, em coletiva de imprensa, no último sábado (13).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Xabi Alonso no comando do Real Madrid contra o Liverpool, na Champions League
Xabi Alonso no comando do Real Madrid contra o Liverpool, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

⚽ Xabi Alonso pressionado no Real Madrid

Nas últimas oito partidas do Real Madrid, o time merengue só venceu em duas ocasiões: Olympiacos, pela Champions, e Athletic Bilbao, por La Liga. Nos outros encontros, foram derrotas para Manchester City, Celta de Vigo e Liverpool, além de empates contra Girona, Elche e Rayo Vallecano.

continua após a publicidade

Neste domingo (14), os Merengues enfrentam o Alavés, fora de casa, e Xabi Alonso terá teste decisivo no duelo, conforme noticiado pelo jornal espanhol As. A bola rola às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mendizorroza, em Vitória, na província de Álava.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias