O Arsenal venceu o Wolverhampton por 2 a 1 no sábado (13), no Emirates Stadium, em partida válida pela 16ª rodada da Premier League. Em um dia movimentado para o futebol internacional, o confronto entre o líder e o lanterna do campeonato foi mais equilibrado e emocionante do que se previa, distante de qualquer cenário de goleada. O duelo foi marcado por gols contra originados em bolas paradas nos acréscimos e pelo retorno de um personagem brasileiro especial aos grandes holofotes do futebol inglês: Gabriel Jesus.
Com o resultado, a equipe comandada por Mikel Arteta consolidou a liderança após um confronto disputado e chegou aos 36 pontos, cinco à frente do Manchester City, que ainda tem uma partida a menos. A campanha soma 11 vitórias, três empates e duas derrotas, com 30 gols marcados e apenas 10 sofridos. O time treinado por Rob Edwards, por outro lado, permanece na última colocação do campeonato, com apenas dois pontos, resultado de nenhum triunfo, dois empates e 16 derrotas, além de nove gols feitos e 35 contra.
Como foi a partida? ⚽
No primeiro tempo, o Arsenal dominou a posse de bola e passou a maior parte do primeiro tempo no campo ofensivo, mas sem transformar esse controle em superioridade efetiva. Bem organizado em um esquema com três zagueiros, o Wolves neutralizou as jogadas aéreas e as bolas paradas dos mandantes.
As melhores oportunidades do Arsenal surgiram em três cruzamentos com sobras para Gabriel Martinelli, que finalizou para fora; ao final da etapa inicial, os Gunners não acertaram nenhum chute no alvo. Pelo lado visitante, a chance mais clara veio em contra-ataque, quando Hwang Hee-chan exigiu boa defesa do goleiro David Raya.
No segundo tempo, o Arsenal manteve a pressão sobre o adversário, com Martinelli quase inaugurando o marcador em jogada individual pela direita. O gol, entretanto, acabou surgindo da especialidade da casa: o escanteio.
O placar foi aberto aos 70 minutos com um gol olímpico em bola parada cobrada por Bukayo Saka. O cruzamento direto da bandeira atingiu a trave, tocou nas costas do goleiro Sam Johnstone e entrou no gol. 1 a 0 para o Arsenal.
Para surpresa de todos, o Wolves igualou o marcador aos 45' com um gol que refletiu as alterações promovidas pelo técnico no segundo tempo, envolvendo dois jogadores que saíram do banco. Mateus Mané arriscou de fora da área um chute forte com a perna direita pelo lado esquerdo, e a bola desviou em Tolu Arokodare dentro da área. 1 a 1.
Quando o resultado já parecia definido, o líder garantiu a vitória nos acréscimos: Gabriel Jesus, que saíra do banco de reservas para disputar seu primeiro jogo na Premier League desde janeiro, disputou a bola pelo alto, e Yerson Mosquera acabou desviando contra o próprio patrimônio. 2 a 1 para o Arsenal.
O que vem por aí? 🔎
O próximo compromisso do Arsenal será contra o Everton, neste sábado (20), às 17h (de Brasília), fora de casa, em partida válida pela 17ª rodada da Premier League. No mesmo dia, mais cedo, às 12h (de Brasília), o Wolverhampton recebe o Brentford em seus domínios, também pela rodada da liga nacional.
