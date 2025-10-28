Técnico do Chelsea expõe a verdade sobre atacante do Brasil: 'Não vai marcar 20 gols'

"Perfil diferente". Foi assim que Enzo Maresca, técnico do Chelsea, definiu João Pedro, brasileiro de 24 anos que chegou ao clube de forma meteórica durante o Mundial de Clubes e agora enfrenta desafios maiores no início da temporada 2025/26. Diante desses altos e baixos, o comandante italiano afirmou, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (28), que o atacante não atingirá a marca de 20 gols por temporada.

Contratado pelo Chelsea durante a janela especial para a disputa do mata-mata do Mundial por 55 milhões de libras (R$ 415 milhões na cotação da época), João Pedro destacou-se ao marcar dois gols contra o Fluminense na semifinal, deixar sua marca na final contra o PSG e garantir o primeiro título pelo clube inglês em apenas três partidas. O atacante já apresentava bom desempenho no futebol europeu desde sua passagem pelo Watford, consolidando-se na Premier League ao longo dos anos com a camisa do Brighton.

Na temporada 2024/25, marcou 10 gols pelas Gaivotas, após ter anotado 20 na temporada anterior pelo mesmo clube. Pelo Chelsea, seu último gol ocorreu em 30 de agosto, na vitória por 2 a 0 sobre o Fulham, enquanto a última participação direta em gols foi registrada em 13 de setembro, na partida contra o Brentford, quando deu assistência. O desempenho recente, sem participação direta em gols nas últimas sete partidas, gerou críticas da torcida. João Pedro retorna aos gramados neste sábado (1º), às 14h30, no clássico contra o Tottenham, fora de casa, pela décima rodada da liga nacional.

João Pedro comemora gol pelo Chelsea na partida contra o Fulham, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

O estopim para camisa 20 parece ter ocorrido na última derrota do Chelsea para o Sunderland, por 2 a 1, no Stamford Bridge, no último sábado (25). Na ocasião, o atacante iniciou entre os titulares atuando como meia-atacante, posição que vem ocupando esporadicamente nos últimos jogos e que pode explicar seu baixo número de participações em gols. Ainda assim, seu desempenho pós-Mundial tem sido alvo de questionamentos, principalmente devido às altas expectativas geradas após a conquista do título pelo torneio de clubes.

Perguntado sobre o brasileiro, Maresca saiu em defesa de João Pedro, que ainda precisa se adaptar fisicamente ao intenso calendário de jogos do Chelsea, e destacou que o perfil do atacante vai além dos gols. Segundo ele, o jogador contribui em todas as fases do jogo no terço final do campo, com participação ativa na construção ofensiva e apoio às jogadas, característica que transcende sua função de centroavante.

— João não é um problema. Ele vai marcar gols e nos dar assistências. Ele não vai marcar 20 gols por ano. Ele tem um perfil diferente. A parte física é importante. Quando você não está 100%, fica difícil competir. — afirmou Enzo.

