Antoine Griezmann aproveitou a zona mista para comentar a recente demissão de Filipe Luís do comando do Flamengo, após a goleada do Atlético de Madrid por 5 a 2 sobre o Tottenham, em partida válida pelas oitavas de final da Champions League disputada nesta terça-feira (10). Em entrevista à TNT Sports, o craque francês fez questão de elogiar a visão de jogo do ex-companheiro de clube e deixou as portas abertas para uma futura parceria profissional.

Amizade e admiração pelo ex-lateral

A forte relação construída entre os dois se mantém viva fora das quatro linhas, tanto que, recentemente, um dos filhos de Filipe Luís escolheu se fantasiar justamente de Griezmann. Ao comentar sobre a trajetória do amigo, o camisa 7 colchonero não poupou elogios à capacidade tática do brasileiro.

— Gosto muito das ideias dele, visão de futebol que ele tem. Um dia a gente vai se reencontrar — declarou o atleta.

Foco no Atlético de Madrid e futuro da carreira

Apesar da declaração afetuosa, o momento exato em que esse reencontro poderá acontecer ainda é incerto. Atualmente, Griezmann possui contrato firmado com o Atlético de Madrid até o dia 30 de junho de 2027 e garante que o seu foco está totalmente voltado para a equipe espanhola.

Questionado sobre o interesse demonstrado pelo Orlando City, dos Estados Unidos, em fevereiro deste ano, e sobre o seu desejo antigo de encerrar a carreira na Major League Soccer, o atacante preferiu despistar e exaltar o seu compromisso com o time comandado por Diego Simeone.

— Estou demonstrando em campo meu futebol, quero ganhar títulos aqui e quero ajudar meu time até o fim — ressaltou o francês.

Griezmann na atual temporada

Na atual temporada, Griezmann, soma 13 gols e 4 assistências em 40 partidas disputadas. O atacante terá a oportunidade de ampliar essas marcas na sequência do calendário da equipe, que reserva confrontos decisivos tanto no cenário nacional quanto no europeu.

O clube colchonero volta a campo no próximo sábado (14), para enfrentar o Getafe, em casa, pelo Campeonato Espanhol. Em seguida, a equipe viaja para Londres, onde fará o jogo de volta contra o Tottenham pela Champions League no dia 18 de março. Para encerrar a dura sequência de jogos, o time terá o clássico da capital contra o Real Madrid, atuando como visitante no dia 22 de março, em mais um compromisso válido por La Liga.

