Nesta terça-feira (10), os primeiros jogos de ida das oitavas de final da Champions League movimentaram o futebol europeu com goleadas, duelo equilibrado, tensão até os minutos finais e uma substituição de goleiros. Bayern de Munique, Newcastle, Galatasaray e Atlético de Madrid largaram na frente em busca da classificação às quartas. Veja como foram os jogos:
Bayern de Munique atropela Atalanta na Itália e abre vantagem
O Bayern de Munique enfrentou a Atalanta em Bérgamo e passou por cima do último time italiano vivo na Champions League, aplicando uma goleada por 6 a 1. Stanisic abriu o placar aos 12 minutos, e Olise ampliou dez minutos depois com um bonito gol, puxando da direita para o meio e batendo rasteiro. Três minutos mais tarde, Urbig lançou para Olise, que dominou com categoria e serviu Gnabry para marcar o terceiro ainda no primeiro tempo.
Na segunda etapa, a goleada se consolidou. Aos sete minutos, o Bayern subiu em contra-ataque fatal, Luis Díaz deixou de letra e Nicolas Jackson dominou para chutar com tranquilidade e marcar o quarto. Doze minutos depois, Olise fez seu segundo em um golaço: após jogada de Alphonso Davies, o canadense tocou para o atacante, que driblou para o meio e acertou um chute colocado no ângulo. Três minutos mais tarde, Jackson recebeu cruzamento na direita, driblou o marcador e cruzou para Musiala marcar o sexto. Pasalic diminuiu para os italianos na reta final, mas o estrago já estava feito.
Newcastle e Barcelona empatam em jogo eletrizante
Em um duelo equilibrado, Newcastle e Barcelona ficaram no 1 a 1 no St. James' Park. O time da casa começou melhor e quase abriu o placar com Tonali, mas Pau Cubarsí salvou em cima da linha. Elanga também levou perigo, mas o goleiro Joan García fez grande defesa. O Barcelona respondeu com lampejos de Lamine Yamal, mas sem criar chances claras.
Na segunda etapa, o Newcastle seguiu superior, aproveitando as linhas altas da defesa catalã, mas pecou nas finalizações. Aos 20 minutos, Anthony Gordon escapou em velocidade, a bola chegou em Harvey Barnes, que acertou a trave. Joelinton completou para o gol vazio, mas o bandeirinha marcou impedimento, confirmado pelo VAR. Nos minutos finais, Ramsey cruzou na medida para Barnes, que apareceu na pequena área e abriu o placar. No último lance, já nos acréscimos, Dani Olmo sofreu pênalti, e Lamine Yamal deslocou o goleiro para empatar o jogo e dar sobrevida ao Barcelona.
Galatasaray vence Liverpool em noite de VAR e clima hostil
O Galatasaray levou a melhor sobre o Liverpool no primeiro duelo das oitavas de final. Em partida disputada no Rams Park, em Istambul, os donos da casa venceram por 1 a 0, gol de Mario Lemina aos sete minutos de jogo. O meia aproveitou escanteio cobrado por Gabriel Sara, com Victor Osimhen desviando de cabeça para trás, e completou de mergulho para abrir o placar. Foi o primeiro gol de Lemina na temporada.
O Liverpool teve chances de empatar ainda no primeiro tempo, com Florian Wirtz assustando em duas oportunidades, mas parou no goleiro adversário. Na segunda etapa, a confusão tomou conta. Victor Osimhen marcou o segundo, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada. Pouco depois, os ingleses balançaram as redes em escanteio, mas o VAR identificou toque de mão de Konaté e anulou o gol. Com o resultado, o Galatasaray leva vantagem para o jogo de volta em Anfield.
Atlético de Madrid atropela Tottenham e encaminha vaga
No Riyadh Air Metropolitano, o Atlético de Madrid não tomou conhecimento do Tottenham e aplicou 5 a 2 nos ingleses. O jogo começou de forma avassaladora: em apenas 22 minutos, os colchoneros já venciam por 4 a 0. O goleiro Kinsky, que fazia sua estreia na Champions, falhou feio em duas ocasiões e foi substituído aos 17 minutos.
Ainda no primeiro tempo, Pedro Porro marcou e diminuiu para os Spurs, deixando o placar em 4 a 1. Na segunda etapa, Julián Alvarez fez o quinto do Atlético de Madrid. Na reta final, Solanke marcou o segundo dos ingleses e deu números finais à partida: 5 a 2.
