Lucho Rodríguez, uma das principais contratações do novo projeto estruturado pelo Bahia, marcou seu nome na história do clube não apenas pelos gols, mas sobretudo pela expressiva valorização alcançada em sua transferência. O atacante protagonizou a venda mais cara da história do Esquadrão e do futebol nordestino: 22 milhões de euros (cerca de R$ 139,3 milhões). Atualmente, vive o auge de sua carreira defendendo o Neom, da primeira divisão do futebol da Arábia Saudita.
O uruguaio marcou nesta sexta-feira (24) no empate com o Al Khaleej por 1 a 1, em partida válida pela sexta rodada da Saudi Pro League. Foi o segundo gol do jogador pelo Neom desde sua chegada em setembro deste ano.
O gol saiu aos 34 minutos do primeiro tempo, após bela troca de passes com o companheiro de ataque Alexandre Lacazette; Rodríguez avançou em velocidade e, com frieza, finalizou com categoria para igualar o placar. Com o resultado, o time chegou aos 10 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela do campeonato nacional. Abaixo, veja o gol marcado por Lucho:
Esta é a primeira experiência do atleta fora da América do Sul. Revelado pelo Liverpool, do Uruguai, Rodríguez foi contratado pelo Bahia em julho de 2024 por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,4 milhões à época), a compra mais alta da história do clube. Pelo Tricolor de Aço, foram 69 partidas, com 20 gols, três assistências e dois títulos: o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, ambos em 2025.
Após um ano e dois meses no futebol brasileiro, Lucho foi negociado para iniciar uma nova etapa em sua carreira, que segue em ascensão desde sua passagem pelo Bahia. O desempenho no Brasil rendeu ao atacante as primeiras convocações para a Celeste, pela qual sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026.
Aos 22 anos, agora no Neom, soma três participações diretas em gols em seis jogos pela nova equipe — dois gols e uma assistência. O clube, recém-promovido à elite do futebol saudita, integra um ambicioso projeto de desenvolvimento da região futurista que sediará parte da Copa do Mundo de 2034.
