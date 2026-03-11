Andrey Santos projeta reencontro de Chelsea com PSG: 'Não é revanche'

Andrey Santos projetou o reencontro entre Chelsea e PSG na Champions League após a decisão no Mundial de Clubes. Na ocasião, os Blues surpreenderam o mundo do futebol e derrotaram os atuais campeões da Liga dos Campeões por 3 a 0, nos Estados Unidos.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Andrey Santos não encara o reencontro como uma revanche apesar do clima nada amistoso no último jogo entre Chelsea e PSG. Nos Estados Unidos, Luis Enrique agrediu o brasileiro João Pedro e as cenas após o apito final renderam o que falar.

- A gente sabe que esses dois jogos são decisivos. É uma Champions League. A gente quer brigar pelo título, então conversamos sobre esses dois jogos, mas não encaramos como uma revanche até porque ganhamos o jogo (do Mundial). Mas a gente sabe que eles vão vir com muita seriedade. Trabalhamos forte durante a semana. Tem que ter a cabeça no lugar, nada vai ser decidido nos primeiros 90 minutos. Estamos nos comportando bem para fazer ótimos jogos contra o PSG.

Oito meses desde o último encontro, Chelsea e PSG vivem cenários bem distintos com relação a decisão do Mundial de Clubes. No entanto, Andrey Santos não acredita que a má fase da equipe francesa terá interferência na partida desta quarta-feira (11).

- São duas equipes gigantescas. O cenário está diferente do que o Mundial de Clubes até porque o Mundial era no período das férias, o pessoal estava mais cansado e agora é diferente. Mas vamos entrar para ganhar, porque quando se trata de Chelsea, a gente quer ganhar títulos, jogos. É deixar o favoritismo de lado e mostrar dentro de campo.

Na sequência, Andrey Santos comentou sobre o sorteio da chave no Chelsea no mata-mata da Champions League. Os Blues estão no mesmo lado de Liverpool, Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique, mas o meia brasileiro segue focado na conquista da Liga dos Campeões.

- É um sonho ganhar a Champions, mas tem que ser passo a passo. Super entendo que nosso lado da chave está difícil, mas desde pequeno meu pai sempre me disse que quem quer ser campeão não escolhe adversário. Vamos enfrentar o Paris, se passarmos será Liverpool ou Galatasaray. Mas estamos focados no Paris. É fazer esses dois jogos e que a gente possa sair vencedor, seguir avançando. Sabemos que Champions é a competição do mais alto nível e é seguir com os pés no chão pra sair com o resultado positivo.

Nesta quarta-feira (11), o Chelsea visita o PSG, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, às 17h (de Brasília). Os ingleses buscam manter a boa fase na competição, em que se classificaram com cinco vitórias em oito jogos.

Números da temporada de Andrey Santos no Chelsea

Na atual temporada, Andrey Santos tem um gol e quatro assistências com a camisa do Chelsea, tendo conquistado muito protagonismo com a chegada de Liam Rosenior. Com o treinador inglês, o meia brasileiro fez 11 partidas como titular dos 15 jogos no comando dos Blues.

