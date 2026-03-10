Em ano emblemático, Mirassol anuncia novo patrocinador para todas as categorias

Na temporada que marcará a estreia do Mirassol na Libertadores, o clube anunciou a Seara, uma das maiores empresas de alimentos do país, como novo patrocinador.

Segundo o clube do interior de São Paulo, a iniciativa reforça o compromisso da marca com o desenvolvimento do futebol brasileiro, apoiando desde o alto rendimento até a formação de novos talentos e o crescimento do futebol feminino do Leão.

A parceria abrange todo o departamento de futebol do clube: das categorias de base, do sub-11 ao sub-20, à equipe profissional masculina, além das equipes femininas adulta e sub-15, criadas recentemente.

— A Seara retorna ao futebol ao lado de um clube que reflete valores que também fazem parte da nossa cultura: atitude de dono, disciplina, determinação e transparência. O Mirassol construiu uma história admirável com simplicidade, trabalho e muita dedicação de sua equipe. Assim como na Seara, esses princípios são a base para alcançar grandes resultados e surpreender todos que acompanham essa trajetória — disse Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da Seara.

Em 2026, o Leão disputará as principais competições do calendário: a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e, pela primeira vez, a Libertadores. No ano passado, em sua estreia na elite do futebol brasileiro, o clube conquistou a vaga direta para o torneio continental.

Ex-Portuguesa, Gabriel Pires assinou com o Mirassol. (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

O torcedor poderá conferir a novidade em campo nesta terça-feira (10), na partida contra o Santos, às 21h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão entrará em campo com a marca da Seara estampada na parte frontal da camisa, na região do ombro.

— O Mirassol vive um dos momentos mais importantes de sua história, e contar com uma empresa da dimensão da Seara ao nosso lado torna esse capítulo ainda mais especial. É uma parceria que fortalece o clube, valoriza o futebol do interior paulista e mostra que o trabalho sério e consistente gera a confiança de grandes marcas. Mais do que a exposição no uniforme, celebramos a união de duas instituições que compartilham valores como planejamento, compromisso e seriedade - afirmou o presidente Edson Ermenegildo.

Além da exposição da marca no uniforme, o patrocínio também prevê a presença da Seara em outras propriedades físicas e digitais do clube. Esta não é a primeira iniciativa entre a marca e o Mirassol: no ano passado, a Seara realizou uma campanha de divulgação da linha Seara Protein no centro de treinamentos da equipe, com a participação de jogadores e funcionários do clube. O último clube patrocinado pela marca no futebol brasileiro foi justamente o Santos, entre 2010 e 2012.