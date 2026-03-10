menu hamburguer
Yamal salva Barcelona de derrota para Newcastle na Champions

Joia do Barça marcou de pênalti, no último lance da partida

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/03/2026
19:12
Newcastle e Barcelona empataram por 1 a 1 pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Newcastle e Barcelona empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (10), pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. Em duelo disputado no St. James Park, em Newcastle upon Tyne (ING), o Barça teve vida difícil, com um ataque pouco inspirado, saíndo atrás no placar com Harvey Barnes e tendo que empatar no último lance com Lamine Yamal, em cobrança de pênalti.

Os times voltam a se enfrentar na quarta-feira (18), dessa vez no Camp Nou. O vencedor da partida estará classificado às quartas de final da competição, mas se o placar ficar empatado nos 90 minutos e prorrogação, o duelo irá aos pênaltis.

Como foi Newcastle x Barcelona?

A partida começou com o Newcastle no ataque, quase conseguindo abrir o placar com Tonali, que contou com a falha de Joan García, mas Pau Cubarsí afastou o perigo. Minutos depois, os Magpies voltaram ao ataque com Elanga, que bateu rasteiro cruzado, mas o goleiro do Barça fez grande defesa.

O Barcelona melhorou, com o brilho de Lamine Yamal. O jovem astro do Barça levou o time ao ataque em algumas oportunidades, mas sem criar uma chance concreta de gol. Antes do fim do primeiro tempo, o Newcastle quase marcou com Osula, mas a cabeçada foi para fora.

Newcastle e Barcelona empataram por 1 a 1 pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Na segunda etapa, o Newcastle seguiu superior, aproveitando as linhas altas da defesa do Barcelona. Porém, o ataque da equipe comandada por Eddie Howe cometeu muitos erros, principalmente na hora da finalização e do último passe. Do outro lado, o time catalão apostou em contra-ataques, que também não levaram perigo.

O jogo ganhou emoção na reta final do segundo tempo. Aos 20 minutos, em escapada rápida do Newcastle, com Anthony Gordon, a bola chegou em Harvey Barnes no lado direito. O atacante inglês bateu colocado e acertou a trave. No rebote, Joelinton completou para o gol vazio, mas o meia brasileiro estava impedido, que foi marcado pelo bandeirinha e confirmado pelo VAR na sequência.

Nos minutos finais, com o Newcastle ainda melhor, Ramsey recebeu na ponta após tabelar com Murphy e cruzou. Na risca da pequena área, apareceu Barnes, que pegou de primeira e superou o goleiro Joan García e abriu o placar no St. James Park. No último lance, o Barcelona se atirou ao ataque para tentar o empate, que conseguiu após pênalti sofrido por Dani Olmo já no último lance. Na cobrança, Lamine Yamal deslocou Aaron Ramsdale e igualou o placar no apagar das luzes.

Newcastle e Barcelona empataram por 1 a 1 pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O que vem por aí?

As equipes voltam a focar nas competições nacionais, com o Barcelona tendo o Sevilla pela frente, no domingo (15), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, pela 28ª rodada de La Liga. Já o Newcastle visita o Chelsea, em Stamford Bridge, pela 30ª rodada da Premier League, no sábado (14), às 14h30 (de Brasília).

