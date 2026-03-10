Yamal salva Barcelona de derrota para Newcastle na Champions
Joia do Barça marcou de pênalti, no último lance da partida
Newcastle e Barcelona empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (10), pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. Em duelo disputado no St. James Park, em Newcastle upon Tyne (ING), o Barça teve vida difícil, com um ataque pouco inspirado, saíndo atrás no placar com Harvey Barnes e tendo que empatar no último lance com Lamine Yamal, em cobrança de pênalti.
Os times voltam a se enfrentar na quarta-feira (18), dessa vez no Camp Nou. O vencedor da partida estará classificado às quartas de final da competição, mas se o placar ficar empatado nos 90 minutos e prorrogação, o duelo irá aos pênaltis.
Como foi Newcastle x Barcelona?
A partida começou com o Newcastle no ataque, quase conseguindo abrir o placar com Tonali, que contou com a falha de Joan García, mas Pau Cubarsí afastou o perigo. Minutos depois, os Magpies voltaram ao ataque com Elanga, que bateu rasteiro cruzado, mas o goleiro do Barça fez grande defesa.
O Barcelona melhorou, com o brilho de Lamine Yamal. O jovem astro do Barça levou o time ao ataque em algumas oportunidades, mas sem criar uma chance concreta de gol. Antes do fim do primeiro tempo, o Newcastle quase marcou com Osula, mas a cabeçada foi para fora.
Na segunda etapa, o Newcastle seguiu superior, aproveitando as linhas altas da defesa do Barcelona. Porém, o ataque da equipe comandada por Eddie Howe cometeu muitos erros, principalmente na hora da finalização e do último passe. Do outro lado, o time catalão apostou em contra-ataques, que também não levaram perigo.
O jogo ganhou emoção na reta final do segundo tempo. Aos 20 minutos, em escapada rápida do Newcastle, com Anthony Gordon, a bola chegou em Harvey Barnes no lado direito. O atacante inglês bateu colocado e acertou a trave. No rebote, Joelinton completou para o gol vazio, mas o meia brasileiro estava impedido, que foi marcado pelo bandeirinha e confirmado pelo VAR na sequência.
Nos minutos finais, com o Newcastle ainda melhor, Ramsey recebeu na ponta após tabelar com Murphy e cruzou. Na risca da pequena área, apareceu Barnes, que pegou de primeira e superou o goleiro Joan García e abriu o placar no St. James Park. No último lance, o Barcelona se atirou ao ataque para tentar o empate, que conseguiu após pênalti sofrido por Dani Olmo já no último lance. Na cobrança, Lamine Yamal deslocou Aaron Ramsdale e igualou o placar no apagar das luzes.
O que vem por aí?
As equipes voltam a focar nas competições nacionais, com o Barcelona tendo o Sevilla pela frente, no domingo (15), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, pela 28ª rodada de La Liga. Já o Newcastle visita o Chelsea, em Stamford Bridge, pela 30ª rodada da Premier League, no sábado (14), às 14h30 (de Brasília).
