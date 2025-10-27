João Pedro chegou ao Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes, em um período especial de transferências, com a missão de mudar a trajetória dos Blues na competição — marcou três gols na conquista do título em formato inédito. No entanto, a temporada 2025/26 começou de forma difícil, e o atacante não conseguiu manter o mesmo desempenho: números negativos e críticas da torcida inglesa nas redes sociais.

A última estatística de João Pedro em gols pelo Chelsea ocorreu em 13 de setembro, na partida contra o Brentford pela quarta rodada da Premier League, quando deu uma assistência. Seu último gol foi marcado em 30 de agosto, na vitória por 2 a 0 sobre o Fulham. As críticas da torcida refletem o desempenho recente do atacante, que nas últimas sete partidas consecutivas, não teve participação direta em gols.

O estopim para camisa 20 parece ter ocorrido na última derrota do Chelsea para o Sunderland, por 2 a 1, no Stamford Bridge, no último sábado (25). Na ocasião, o atacante iniciou entre os titulares atuando como meia-atacante, posição que vem ocupando esporadicamente nos últimos jogos e que pode explicar seu baixo número de participações em gols. Ainda assim, seu desempenho pós-Mundial tem sido alvo de questionamentos, principalmente devido às altas expectativas geradas após a conquista do título pelo torneio de clubes. Abaixo, seguem algumas reações dos torcedores dos Blues registradas durante o último fim de semana:

João Pedro, da Seleção Brasileira, durante treino na Granja Comary, Teresópolis (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Tradução: Estes são os últimos 7 jogos de João Pedro pelo Chelsea. Ele só conseguiu três chutes a gol em 11 jogos pelo Chelsea nesta temporada. Você acha que ele deveria ser retirado da escalação titular?

Tradução: Torcedores do Chelsea tentando relembrar o último gol de João Pedro.

Tradução: As pessoas agora estão vendo a verdade sobre João Pedro, um bom jogador, mas não no nível do Chelsea.

Tradução: João Pedro com uma das piores atuações com a camisa do Chelsea.

Apesar do momento difícil, João Pedro ainda é cotado como uma das opções de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, na posição de centroavante, que permanece em aberto até o momento na Seleção Brasileira. Ele já foi convocado neste ciclo, mas ainda não balançou as redes e acumula cinco partidas sem gols pela seleção. Pelo Chelsea, o atacante disputou 14 jogos, com cinco gols e três assistências.

