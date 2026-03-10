Bayern atropela Atalanta e acaba com último italiano vivo na Champions
Equipe alemã ganhou por 6 a 1
O rolo compressor Bayern de Munique mostrou mais uma vez por que é um dos times mais temidos do mundo. A equipe, nesta terça-feira (10), enfrentou a Atalanta em Bérgamo e passou por cima do clube, atropelando o último time italiano vivo na Champions League e aplicando 6 a 1 no placar. Os gols foram marcados por Stanisic, Olise (duas vezes), Gnabry, Nicolas Jackson e Musiala. Pasalic diminuiu para a equipe da casa.
O duelo começou animado. A Atalanta, jogando em casa, tinha uma montanha pela frente. Porém, a equipe, ao melhor estilo alpinista, vinha conseguindo escalar e dar trabalho aos bávaros no início do jogo. Não demorou muito para a avalanche cair: Stanisic marcou aos 12 minutos e abriu as porteiras para a goleada que estava por vir.
Dez minutos depois, Olise marcou o segundo, em um bonito gol, puxando da direita para o meio e batendo rasteiro. Três minutos depois, o goleiro Urbig lançou para Olise, que dominou com categoria, avançou e viu Gnabry avançando pelo meio. O alemão recebeu e marcou, fazendo o terceiro dos bávaros ainda no primeiro tempo.
No segundo tempo, aos sete minutos, a goleada se consolidou. O Bayern de Munique subiu em um contra-ataque fatal, a equipe trocou passes e Luis Díaz deixou de letra para Nicolas Jackson dominar e chutar com tranquilidade para marcar o quarto. Doze minutos depois, veio o quinto em um golaço de Olise. Alphonso Davies fez uma grande jogada no campo de defesa e avançou com liberdade. No campo de ataque, o canadense tocou para Olise, que driblou puxando para o meio e acertou um belo chute colocado, com um bonito arco, para marcar o quinto do duelo.
Três minutos depois, veio o sexto gol. Nicolas Jackson recebeu cruzamento no setor direito do campo. O atacante chamou para o mano a mano, driblou e cruzou. Musiala conseguiu alcançar a bola e marcou o sexto gol do jogo.
Na reta final, o gol de honra da Atalanta saiu: em contra-ataque, Bellanova avançou, ganhou na corrida e cruzou para a área. Krstovic tentou alcançar, mas Urbig conseguiu atrapalhar o atacante. A bola, porém, sobrou para Pasalic marcar com o gol vazio.
Atalanta, último time italiano vivo, muito próximo da queda
A Atalanta, que fazia uma campanha honesta na Champions League, se classificando via playoffs após golear o Borussia Dortmund e virar no placar agregado, fica muito perto da eliminação. A equipe, que teve grandes jogos na competição, incluindo uma vitória sobre o Chelsea, será provavelmente o último italiano a cair na competição.
A Itália chegou na Champions com quatro times representando o país. O campeão Napoli, o finalista da Champions Inter de Milão, a tradicional Juventus e a modesta Atalanta eram os nomes. O Napoli caiu ainda na fase de liga, fazendo uma campanha vergonhosa. A Inter de Milão foi a melhor classificada entre os conterrâneos, porém, caiu nos playoffs ao ser derrotada para o Bodo/Glimt. A Juventus caiu para o Galatasaray também nos playoffs. A Atalanta foi a única equipe a vencer na fase de mata-mata e se classificar para as oitavas.
Com o resultado, a equipe fica muito longe da classificação e terá que vencer por cinco gols de diferença – caso queira empatar no agregado e levar para a prorrogação ou para os pênaltis – ou por seis gols de diferença, caso queira passar no tempo normal.
