Europeus criticam brasileiro em derrota do Chelsea: 'Terrível'
João Pedro foi detonado por torcedores nas redes sociais
Neste sábado (25), o Chelsea perdeu de virada para o Sunderland em um jogo equilibrado e marcado pela má atuação do ataque dos Blues. Jogando em casa, muitos jogadores do Chelsea foram criticados pela torcida, e quem se destacou negativamente foi João Pedro, brasileiro e ex-Fluminense que começou o duelo como titular.
João Pedro começou como titular, mas jogou mais recuado e centralizado, atuando como um segundo atacante e meia-armador. Na função, o ex-Fluminense pouco criou e acabou sendo alvo de críticas de torcedores nas redes sociais, que questionaram seu desempenho e posicionamento.
Confira a reação de europeus sobre João Pedro, do Chelsea
Tradução: "Eu sei que a bandeira subiu e que estava impedido de qualquer maneira, mas aquela chance do João Pedro pareceu um pouco simbólica da sua forma recente. Ele até deixou passar a oportunidade de chutar. Ele simplesmente não está impactando os jogos da mesma forma que em sua fase inicial da temporada"
Tradução: "O João Pedro está, aos poucos, se tornando o Gabriel Jesus do Arsenal."
Tradução: "Eu sempre dou boas risadas quando as pessoas dizem 'Coloque o João Pedro para jogar como um camisa 10'... um jogador cuja tomada de decisão é tão terrível."
Tradução: "O que está acontecendo com João Pedro, o melhor camisa 9 da liga?"
Tradução: "João Pedro precisará ir para o banco assim que o Delap retornar. Ele está péssimo há semanas."
Tradução: "Jackson perdeu gols, mas ele é muito melhor que João Pedro."
Tradução: "João Pedro foi forçado a jogar essa partida?"
Tradução: "Primeiro tempo terrível para o João Pedro"
Chelsea x Sunderland: como foi o jogo?
O Chelsea começou de forma intensa. Logo aos quatro minutos, Enzo Fernández interceptou um passe no meio-campo e ligou rápido com Pedro Neto, que lançou Garnacho livre pela esquerda. O argentino invadiu a área, cortou para dentro e finalizou rasteiro, vencendo o goleiro entre as pernas e abrindo o placar no Stamford Bridge. O início promissor, porém, não se sustentou. O Sunderland respondeu com organização e passou a vencer as disputas no meio. Aos 21 minutos, após lateral cobrado por Mukiele, a bola sobrou na área e, depois de confusão e desvio em Reinildo, Isidor finalizou firme para empatar o jogo.
O empate mudou o ritmo da partida. O Chelsea tentou recuperar o domínio com posse e intensidade, mas o Sunderland cresceu nas ações ofensivas. Os visitantes, com postura agressiva, passaram a pressionar a saída de bola e a explorar as costas da defesa londrina. Caicedo e Enzo Fernández foram sobrecarregados, e o meio-campo azul perdeu o controle. Sánchez fez boas defesas em chutes de Le Fée e Isidor, evitando a virada ainda no primeiro tempo. Maresca reagiu na etapa final com a entrada de Estêvão no lugar de Garnacho, buscando dinamismo e drible. O jovem brasileiro trouxe energia ao ataque e conseguiu criar jogadas pelos lados, mas esbarrou em defesas seguras de Roefs.
Nos minutos finais, o duelo ficou aberto e físico, com divididas duras e tensão crescente. O Chelsea mantinha a posse e tentava o gol da vitória, mas o Sunderland mostrava eficiência e frieza nos contra-ataques. O golpe veio já nos acréscimos: Estêvão perdeu a bola na intermediária, e Brobbey puxou em velocidade. O atacante esperou a chegada de Talbi, que apareceu livre pela direita e bateu cruzado, sem chances para Sánchez. Virada consumada e festa dos Black Cats em Londres: 2 a 1 no placar e resultado que aumenta a pressão sobre o time de Enzo Maresca.
