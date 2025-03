Jornalista crava Jorge Jesus na Seleção Brasileira; entenda

Durante o programa "Prorrogação", da TNT Sports, o comentarista Vitor Sérgio Rodrigues, mais conhecido como VSR, revelou que Jorge Jesus aceitaria treinar a Seleção Brasileira, após o Mundial de Clubes, que será realizado de 14 de junho a 13 de julho de 2025. Após a derrota de 4 a 1 para a Argentina, o técnico Dorival Júnior vê seu futuro a frente da "Seleção Canarinho" como incerto.

Jorge Jesus na Seleção Brasileira

- Se chamar o Jorge Jesus, ele vem depois do Mundial. (...) Eu e Monique (Danello) fizemos uma apuração recentemente. Isso é uma informação: se chamar ele pós-mundial, o Jorge Jesus vem - comentou VSR.

A repórter, Monique Danello, reforçou a informação do VSR, e falou sobre a relação do técnico Jorge Jesus com Neymar e como isso poderia impactar em uma eventual vinda do português a Seleção Brasileira:

- Estou com o VS (Vitor Sérgio Rodrigues), acho que o nome do Jorge Jesus sempre foi o nome forte aqui nos bastidores também. Mas, agora há outra situação, que foi essa com o Neymar. Então, é preciso entender o quanto seria fácil manejar isso no ambiente da Seleção, em que a CBF espera que o Neymar se recupere e esteja à disposição, mas no momento é isso - declarou Monique Danello.

Com a goleada, o Brasil cai para a 4ª colocação das Eliminatórias, com 21 pontos. O time volta a campo pelas Eliminatórias apenas em junho, quando encara o Equador (dia 5, fora de casa) e Paraguai (dia 10, no País, mas em local ainda indefinido).

