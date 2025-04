Internacional: guri de 15 anos interessa a um time italiano

Um guri de 15 anos do Internacional interessa a um clube italiano. O mercado do país europeu está de olho nos passos de uma das jovens promessas do Celeiro de Ases, a base do Colorado. Tratas-se do centroavante Fabrício Prado. O garoto entrou na mira da Fiorentina.

Além de defender a camisa do Alvirrubro, o jogador também teve recentemente convocações para a Seleção Brasileira sub-15. Ao completar 15 anos, em setembro de 2024, passou a defender o sub-17 do Alvirrubro. Ele teve passagens pelas bases São Paulo e Azuriz, do Paraná.

Atletas só podem sair aos 18 anos

O clube de Florença já buscou informações sobre Fabrício Prado junto ao clube e por meio de um empresário. Conforme apurou o Lance!, no ano passado, o centroavante marcou 14 gols em 16 partidas pela categoria sub-15 colorada. O jogador foi o artilheiro da Copa Sul Sub-15, competição que reúne os principais clubes de Paraná, Santa Catarina e Rio Grane do Sul, com nove gols em nove jogos.

O contrato de formação com a equipe gaúcha tem validade por mais duas temporadas. Ou seja, o vínculo vai até 2027, mais precisamente final de março, quando o guri terá 17 anos. Caso permaneça, ampliando sua permanência no Internacional, e a Fiorentina confirme seu interesse no atleta, comprando os direitos econômicos junto ao Alvirrubro, Fabrício Prado só poderá ir para a Itália quando completar 18 anos. Dessa forma, ele teria que ficar no Beira-Rio até setembro do mesmo ano.