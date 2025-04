Jamie Vardy anuncia fim de ciclo no Leicester após rebaixamento

Jamie Vardy, ídolo e maior artilheiro da história do Leicester, anunciou, na manhã desta quinta-feira (24), que deixará o clube. O centroavante de 38 anos optou por não renovar o contrato, que expira ao final de junho, em temporada marcada pelo novo rebaixamento dos Foxes à segunda divisão da Inglaterra.

Em vídeo através das redes sociais, o atacante deixou uma mensagem emotiva e de agradecimento ao clube pelo tempo vivido no leste inglês. Foram quase 13 anos no King Power Stadium, em jornada marcada por títulos e uma identificação grande com a torcida.

- Estive aqui por tanto tempo que achei que nunca terminaria. Não está sendo fácil de escrever, nem de tomar a decisão. O Leicester foi a minha segunda casa, minha família estendida. O clube, a cidade e a torcida significam muito para mim. Mas chegou a minha hora de dizer adeus. Nove anos atrás, fizemos o impossível: conquistar a Premier League. Depois, vencemos a FA Cup. Chegamos às quartas de final da Champions League. Essas memórias ficarão marcadas por toda a minha vida. Vocês acreditaram em mim, e eu espero ter pago a fé de vocês. Vocês me colocaram no coração, estiveram comigo nos momentos difíceis, e me levaram a ser o melhor de mim. Sempre senti o apoio de vocês, e vocês não sabem o quão bom era sentir isso no campo. Meu único arrependimento é não dizer adeus em uma temporada melhor - declarou o camisa 9.

Jamie, no mesmo vídeo, também deixou claro que não planeja se aposentar ao fim de 2024-25, o que indica apenas uma mudança de ares na reta final de sua carreira.

- Isso não é uma aposentadoria. Quero continuar jogando e entregando o meu melhor, marcando gols. Espero que ainda consiga fazer isso até o fim da temporada. Posso ter 38 anos, mas ainda tenho o desejo e ambição de alcançar muito mais - explicou.

🌌 Trajetória de Vardy no Leicester

Vardy chegou ao Leicester em julho de 2012, contratado por pouco mais de R$ 3 milhões junto ao modesto Fleetwood. Aos poucos, o centroavante ganhou espaço na equipe, e em 2015-16, protagonizou uma das histórias mais espetaculares do futebol inglês: com 24 gols, ajudou os Foxes a conquistarem a Premier League de maneira inédita, superando os gigantes do país e terminando a competição dez pontos acima do vice-líder Arsenal.

Em 2020-21, mesmo sem ir às redes nos jogos finais, foi titular na campanha do título da Copa da Inglaterra, além de participar da conquista da Championship da última época, marcando o acesso. Na temporada atual, porém, a jornada na elite foi marcada por más atuações e a nova queda, sob o comando do ex-jogador Ruud van Nistelrooy, mesmo com sete gols do ídolo.

Jamie Vardy foi o craque do Leicester no título da Premier League de 2015-16 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Vardy foi conhecido por castigar os clubes do Big Six em sua carreira. Dos 198 gols que marcou com a camisa dos Foxes até o anúncio, 50 foram anotados sobre os seis gigantes da Inglaterra. A maior vítima é o Arsenal, com 11 bolas na rede, seguido por Tottenham e Liverpool, com dez cada.

A última rodada da Premier League levará o Leicester a visitar o Bournemouth. Portanto, o adeus de Vardy ao King Power Stadium acontecerá na 37ª rodada, diante do também rebaixado Ipswich Town. O confronto está marcado para o dia 18 de maio, às 11h (de Brasília).