Eduardo Camavinga não joga mais pelo Real Madrid na temporada 2024/25. O meia rompeu o tendão adutor da perna esquerda na partida contra o Getafe, válida pela 33ª rodada da La Liga, que aconteceu na quarta-feira (23). O diagnóstico foi divulgado pelo clube nesta quinta (24) e a recuperação deve levar no mínimo três meses, segundo a imprensa espanhola.

Na partida contra o Getafe, Camvinga começou no banco de reservas e entrou em ação no intervalo, no lugar de David Alaba, que saiu por problemas físicos. No entanto, o jogador sentiu a coxa aos 44 minutos do segundo tempo e deixou o gramado. Arda Güler marcou o gol da vitória por 1 a 0, após um belo chute de perna direita na primeira etapa. O resultado mantém a distância para o Barcelona em quatro pontos e sonho do título da La Liga.

Conforme publicado no jornal espanhol "Marca", a duração da reabilitação pode durar até seis meses. Dessa maneira, o camisa 6 está confirmado como desfalque na final da Copa do Rei contra o Barcelona, que será disputado no próximo sábado (26), às 17h (de Brasília). Além do francês, Carlo Ancelotti não poderá contar com Éder Militão, Mendy e Carvajal no El Clásico decisivo.

Pela gravidade da lesão, o volante de 22 anos corre risco de ficar fora da inédita edição do Mundial de Clubes de inter temporada, que tem início em junho. Após o término das competições nacionais, o Real Madrid estreia na competição contra o Al-Hilal, no dia 18 de junho, pelo grupo H, que ainda conta com RB Salzburg e Pachuca.

