Em 2023-24, o Bologna viveu uma temporada marcante sob o comando de um Thiago Motta ainda em desenvolvimento. O ítalo-brasileiro, em seu terceiro trabalho profissional na Europa, fez um trabalho excepcional, e de certa forma surpreendente, com um futebol que colocou o clube na Champions League pela primeira vez em seis décadas.

Porém, de maneira natural, o ex-jogador optou por saltar de nível em sua carreira. Ao comunicar a saída ao fim do contrato, acertou com a Juventus, e abriu as portas para destaques de seu trabalho, como Calafiori e Zirkzee, também deixarem a Itália para grandes desafios. A tarefa árdua, portanto, sobrou para um homem que leva a escola local em seu nome.

Vincenzo Italiano, com trajetória sólida em Spezia e Fiorentina, chegou diante de dúvidas e uma grande desconfiança em relação à continuidade dos bons resultados. Mas o que era bom ficou ainda melhor, e o Lance! mostra para você como o Bologna alcançou a semifinal da Copa da Itália de 2024-25 sob a batuta do ótimo comandante.

🛠️ A reconstrução do Bologna sem Thiago Motta

Nem sempre um time recheado de estrelas valorizadas é a melhor solução. O Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que perdeu astros como Neymar, Messi e Mbappé, se reciclou e alcançou a semifinal da Champions nesta temporada. A Inter de Milão, desacreditada em todo verão europeu, caminha para um novo título italiano. E no Renato Dall'Ara, não é diferente.

O planejamento do clube rossoblù passa pelas mãos de Giovanni Sartori. O diretor técnico, que teve sucesso em Chievo e Atalanta, mostrou novamente que sabe como montar um elenco com verba inferior aos gigantes, e ainda assim, ser competitivo. Junto a Marco Di Vaio, ex-atacante e atual diretor esportivo, o mandatário, que assumiu o cargo em 2022, apostou em Vincenzo e não demonstrou desespero ao perder os craques de 2023-24.

A comissão técnica comprou a ideia de montar um time pouco brilhante no papel, e para isso, se aproveitou de quem se manteve em alto nível. Orsolini não perdeu o nível apresentado com Motta, e levou o estádio à loucura ao marcar, de voleio, o gol tardio do triunfo sobre a Inter de Milão no domingo (20). Remo Freuler, que trabalhou justamente com Sartori na Atalanta, foi contratado em definitivo após o acordo de empréstimo da última temporada, e segue atuando como uma liderança técnica dentro das quatro linhas.

🤔 Taticamente, o que mudou no Bologna?

Thiago Motta é um entusiasta declarado do jogo híbrido, que mistura o posicional com o funcional. Já Italiano crê em poucas trocas de posição, uma alternativa muito criticada no Brasil. A esquematização se mantém a mesma: ambos se baseiam no 4-2-3-1. E a posse de bola média também é parecida: ambos rondam os 60%, ranqueados como um dos maiores do País da Velha Bota. Porém, a maneira de construir os lances de gol muda de uma prancheta para a outra.

O comandante da última jornada optava pelo trabalho terrestre excessivo, com muito controle da bola no campo defensivo. Vincenzo, por sua vez, utiliza mais os flancos do campo, e também se utiliza de lançamentos longos: segundo dados da Opta, até a 29ª rodada, a equipe foi a que mais lançou bolas pelo alto na Serie A, com 1.441 tentativas.

O fato de a média de posse se manter nos mesmos moldes só demonstra o quão variável é o time de Italiano. E no campo, peças de características distintas auxiliam o professor a demonstrar sua inteligência na montagem.

📝 Os nomes da trajetória

Do primeiro jogo na campanha da Champions - que terminou ainda na fase de liga - até a vitória marcante frente ao Empoli, na ida da semifinal da Copa da Itália, metade dos jogadores de linha foram trocados. Posch, emprestado à Atalanta, deu lugar ao experiente Calabria na lateral direita, enquanto no lado oposto, Miranda bancou Lykogiannis. Lewis Ferguson, que retornou de lesão, entrou na rotação pelo meio, assim como Odgaard; e Dallinga, comprado junto ao Toulouse, chegou para balançar as redes, dividindo a responsabilidade com Santi Castro.

Ndoye, Benja Domínguez e Cambiaghi completam a lista de jovens que têm sido muito bem aproveitados por Vincenzo; e os experientes Freuler, Orsolini e Aebischer fazem parte das alterações que costumam ser muito bem feitas. Não se assuste se algum desses nomes parar no seu time europeu na próxima temporada: o costume dos tubarões em caçar peixes no mar italiano foi justamente o fator que abriu espaço para os novos destaques na Emília-Romanha.

Ndoye, de branco, é um dos destaques do Bologna após a chegada de Vincenzo Italiano, substituto de Thiago Motta (Foto: Isabella Bonotto / AFP)

Entre as manutenções e as melhorias, o Bologna demonstrou maturidade suficiente ao longo da jornada. O time venceu apenas um dos 11 jogos iniciais da temporada, o que fez o torcedor questionar a continuidade do trabalho em um futebol italiano que costuma fazer cabeças rolarem sem pudor algum. Porém, o processo foi rápido, e ao canalizar os resultados ruins na Champions League, a volta por cima foi imediata, e agora, são sete vitórias nos dez compromissos mais recentes, o que fez os rossoblù saltarem para quarto no Campeonato Italiano, à frente da Juventus, que não tem mais Thiago Motta. Ironias do destino.

Os ajustes feitos não foram muitos, mas foram suficientes para deixar a equipe ainda mais efetiva do que na última temporada. E agora, o caminho para um troféu que não visita a galeria bolonhesa há mais de 50 anos está aberto.

🧠 Tudo que você precisa saber sobre a semifinal

Bologna e Empoli se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), no Renato Dall'Ara, localizado na Emília-Romanha (ITA), pela volta da semifinal da Copa da Itália. A equipe de Vincenzo Italiano venceu por 3 a 0 na ida fora de casa, e agora, pode perder por até dois gols de diferença que se qualifica.

Aos visitantes, resta vencer por quatro ou mais gols para avançar; três de distância leva o confronto para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis. Quem se classificar encontra na final o Milan, que superou a rival Inter de Milão por sonoros 3 a 0 na quarta (23), após o empate em 1 a 1 na ida.