Com herói improvável, Milan amassa Inter e vai à final da Copa da Itália

O "Derby della Madonnina" desta quarta-feira (23) mostrou que, para ir à final da Copa da Itália, não basta apenas jogar bem. Até porque, como diz a regra: quem não faz, leva. No San Siro, o Milan superou a Inter de Milão, por 3 a 0, e garantiu a vaga à decisão da copa nacional. Os gols foram marcados pelo atacante sérvio Luka Jovic e Reijnders.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, a Internazionale volta às atenções na disputa do Campeonato Italiano, onde soma 71 pontos na 34ª rodada, empatado com o Napoli. Enquanto isso, o Milan classificou à final da Copa da Itália e enfrenta o vencedor de Bologna e Empoli. No jogo de ida, o Bologna bateu o adversário por 3 a 0.

continua após a publicidade

Como foi a partida entre Inter e Milan?

A Inter de Milão foi superior no San Siro, mas quem aproveitou as chances foi o Milan. No primeiro tempo, depois de algumas chances seguidas dos mandantes, o Milan foi ao ataque com uma jogada que começou em Jovic. A bola rodou e chegou a Jiménez, que cruzou da direita para o meio da área. Jovic venceu a marcação no alto e colocou para o fundo da rede de cabeça.

Na volta para o intervalo, o grande nome do jogo apareceu mais uma vez: Jovic ficou com a sobra em escanteio depois de bagunça da Inter, e empurrou para o gol. O doblete fez o sérvio chegar a quatro gols nos últimos cinco jogos com a camisa rossonera.

continua após a publicidade

Apesar dos dois gols, a Inter não se abateu e continuou dominando as ações do jogo. Na reta final da segunda etapa, o goleiro Maignan foi um dos grandes nomes do duelo e protagonizou defesas importantes. O abafa seguiu, mas a nerazzurri não mexeu no placar.

No entanto, quem mexeu mais uma vez foi o Milan. O time de Sérgio Conceição aumentou ainda mais o placar no Derby: Rafael Leão deu um passe certeiro encontrando Reijnders dentro da área e o jogador finalizou cruzado para balançar o barbante.

Com herói improvável, Milan amassa Inter e vai à final da Copa da Itália (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)

O que vem por aí?

Agora, a Inter de Milão viaja para enfrentar o Barcelona na Catalunha, na próxima quarta-feira (30), pelo jogo de ida da semifinal da Champions League. O Milan, no entanto, visita o Venezia no domingo (27) pela 34ª rodada da Série A Calcio.

✅ FICHA TÉCNICA

Internazionale 0 x 3 Milan

Semifinal — Copa da Itália

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 23 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

🥅 Gols: Luka Jovic, 35'/1ºT (0-1); Luka Jovic, 4'/2°T (0-2); Reijnders, 40'/2°T (0-3)

🟨 Cartão amarelo: Calhanoglu (MIL)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

🔵⚫ Inter de Milão (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Correa, Lautaro Martínez.

🔴⚫ Milan (Técnico: Sérgio Conceição)

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jiménez, Fofana, Reijnders, Theo Hernández; Christian Pulisic, Tammy Abraham, Rafael Leão.