Supercomputador da Opta prevê favoritos da 3ª rodada da Champions League; veja as projeções
Partidas da fase de liga serão disputadas entre terça (20) e quarta (21)
O supercomputador da Opta projetou os resultados mais prováveis dos jogos da terceira rodada da Champions League 2026/27, que será disputada nesta terça-feira (20) e quarta-feira (21). Entre os destaques estão o confronto entre PSG e Barcelona, o duelo entre Bayern de Munique e Arsenal e a partida do Manchester City contra o AEK Atenas.
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As previsões são calculadas a partir de 10 mil simulações de cada confronto. Segundo a Opta, o modelo aponta o PSG como ligeiro favorito diante do Barcelona, enquanto Manchester City, Real Madrid e Inter de Milão aparecem com percentuais mais elevados de vitória em seus respectivos jogos.
PSG x Barcelona será equilibrado
O confronto entre PSG e Barcelona, marcado para terça-feira, às 16h (de Brasília), é um dos mais equilibrados nas projeções do supercomputador. De acordo com a Opta, o atual campeão da Champions League tem 39,7% de probabilidade de vitória, contra 37,7% do clube espanhol.
A diferença de apenas dois pontos percentuais indica o equilíbrio previsto para o encontro entre os dois primeiros colocados da fase de liga após as duas rodadas iniciais. O PSG também busca vencer o Barcelona pela terceira vez consecutiva na competição, feito alcançado apenas pelo Bayern de Munique entre maio de 2015 e outubro de 2022, segundo o levantamento da Opta.
O modelo também destaca o histórico ofensivo do confronto. PSG e Barcelona registraram 57 gols nos 15 encontros anteriores pela Champions League, média de 3,8 por partida. Entre os duelos disputados mais de dez vezes na história da competição, apenas Ajax x Bayern de Munique apresenta média superior, com 3,9 gols por jogo.
Manchester City e Liverpool aparecem entre os favoritos
O Manchester City tem uma das projeções mais favoráveis da rodada. Após perder por 4 a 2 para o PSG na segunda rodada, a equipe inglesa enfrenta o AEK Atenas em casa e aparece com 83% de probabilidade de vitória nas simulações da Opta. O clube grego tem 6,8% de chance de vencer.
A projeção também considera o histórico recente do City contra equipes de fora das cinco principais ligas europeias. Segundo a Opta, o time não perde em casa pela Champions League para um adversário desse grupo desde março de 2018, quando foi derrotado pelo Basel por 2 a 1. Desde então, são 15 partidas de invencibilidade nesse recorte.
Outro favorito é o Liverpool, que recebe o Villarreal. O supercomputador prevê vitória dos ingleses em 61,4% das simulações. O retrospecto do adversário espanhol diante de equipes inglesas na Champions League também chama a atenção: são 16 jogos sem vitória, com seis empates e dez derrotas, de acordo com os dados apresentados pela Opta.
Veja as previsões do supercomputador para terça-feira (20)
Além de PSG x Barcelona e Manchester City x AEK Atenas, outros confrontos têm favoritos definidos nas projeções da Opta.
- Borussia Dortmund x Sabah: o Dortmund tem 68,9% de probabilidade de vitória. O clube alemão busca manter o retrospecto positivo diante de equipes do Azerbaijão.
- Fenerbahçe x Slavia Praga: o time turco aparece com 55,1% de chance de vencer. O Slavia tenta encerrar uma sequência de 21 partidas sem vitória na Champions League.
- Roma x Slovan Bratislava: a equipe italiana tem 77,2% de probabilidade de conquistar os três pontos.
- Napoli x Bodø/Glimt: o Napoli aparece com 56,6% de chance de vitória.
- Porto x PSV: o clube português tem 56,3% de probabilidade de vencer.
- Stuttgart x Atlético de Madrid: o time espanhol é apontado como favorito, com 44,9% de chance de vitória fora de casa.
Os percentuais representam as probabilidades de vitória calculadas pelo modelo e não garantem o resultado das partidas.
Bayern de Munique x Arsenal: alemães levam vantagem nas projeções
Na quarta-feira, o confronto entre Bayern de Munique e Arsenal concentra as atenções. Segundo a Opta, o clube alemão tem 45% de probabilidade de vitória, enquanto os ingleses aparecem com 30,7%.
O Arsenal tenta repetir o desempenho da temporada anterior, quando venceu o Bayern por 3 a 1 na fase de liga. O histórico geral do confronto, porém, favorece os alemães: conforme os dados da Opta, o Arsenal perdeu oito dos 15 jogos disputados contra o Bayern em grandes competições europeias.
Outro dado destacado pelo levantamento envolve Harry Kane. O atacante inglês marcou 15 gols em 22 partidas contra o Arsenal, seu terceiro maior número de gols diante de um único adversário na carreira, segundo a Opta.
Real Madrid e Inter de Milão também são favoritos na quarta-feira
O Real Madrid aparece com 70,5% de probabilidade de vitória contra o RB Leipzig, no Santiago Bernabéu. A equipe espanhola vem de uma vitória por 4 a 3 sobre a Roma, na segunda rodada, após marcar o gol decisivo nos minutos finais.
A projeção também é favorável ao Aston Villa, que tem 72% de chance de vencer o Viking. Se confirmar o resultado, o clube inglês poderá alcançar uma sequência inédita de quatro vitórias consecutivas na história da Copa dos Campeões Europeus e da Champions League, de acordo com a Opta.
Outros times também aparecem em vantagem nas simulações:
- Como x Manchester United: o Como tem 41,7% de probabilidade de vitória.
- Lille x Galatasaray: o Lille aparece com 44,5% de chance de vencer.
- Sporting x LASK: o clube português tem 74,1% de probabilidade de vitória.
- Real Betis x Feyenoord: o Betis aparece com 59,4% de chance de conquistar os três pontos.
- Inter de Milão x Shakhtar Donetsk: a Inter tem 75% de probabilidade de vitória.
- Club Brugge x Lens: o time belga aparece com 45,6% de chance de vencer.
A Inter de Milão tenta reagir após a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na rodada anterior. Segundo a Opta, o clube italiano chega ao confronto com o Shakhtar Donetsk buscando encerrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas na Champions League.
Como funciona o supercomputador da Opta?
O supercomputador da Opta utiliza modelos estatísticos e milhares de simulações para estimar os resultados mais prováveis das partidas. As projeções consideram dados de desempenho das equipes e permitem comparar as chances de vitória, empate e derrota antes de cada confronto. Os percentuais ajudam a dimensionar o favoritismo de cada time, mas não determinam o resultado em campo.
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