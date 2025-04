Supercomputador crava campeão inédito da Champions League

A Champions League 2024/25 chegou à sua fase decisiva. Estão definidas as semifinais do torneio mais prestigiado do futebol europeu: Barcelona x Inter de Milão e PSG x Arsenal. Conforme a plataforma de estatísticas do Supercomputador "Opta", os Gunners são os favoritos a vencer o torneio continental pela primeira vez na história.

O Arsenal é o principal candidato ao título com 31,3% e enfrenta o PSG de Luis Enrique (22%), outro clube que pode levantar a Orelhuda de forma inédita. O Barcelona é o segundo time com mais chances de vencer a Liga dos Campeões deste ano, com 27,4%, e terá a Inter de Milão como adversário na semi - os italianos possuem 19,2%.

Os duelos de ida da próxima fase serão realizados nos dias 29 e 30 de abril, enquanto as partidas de ida serão nos dias 6 e 7 de maio. A final da Liga dos Campeões está marcada para o dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha.

Como chegam os clubes na semifinal?

Após eliminar o titã Real Madrid, o Arsenal não recebe alívio na Champions League e enfrenta o PSG, um dos times mais embalados no futebol europeu. O jogo, entretanto, promete ser eletrizante, já que o Arsenal também vem embalado após bom confronto contra o gigante espanhol, onde venceu por 3 a 0 em sua casa, pelo duelo da ida das quartas, e na volta, também ganhou o Real Madrid por 2 a 1, dispensando a mística das "noites mágicas do Bernabéu".

O PSG chega ao confronto também embalado, pois eliminou outro time inglesa. A equipe francesa passou pelo Aston Villa na Champions League, ganhando em sua casa por 3 a 1 pela ida, e perdendo em um jogo eletrizante por 3 a 2, pelo jogo de volta. A equipe até abriu dois gols de vantagem no último duelo, mas levou um susto ao ver o Aston Villa virando a partida. No entanto, o clube francês garantiu a classificação.

No jogo das antíteses, o Barcelona não terá a vida fácil que teve contra o Borussia Dortmund no próximo confronto da Champions League. O clube catalão, que tem o melhor ataque da Europa, enfrentará a Inter de Milão, que tem uma das melhores defesas do continente. A equipe espanhola chega a semifinal após bater o Borussia Dortmund por 4 a 0 no jogo de ida, e perder por 3 a 1 na volta, garantindo sua vaga na próxima fase por 5 a 3 no placar agregado.

Já a Inter de Milão, chega com moral no confronto, pois eliminou o Bayern de Munique pelas quartas de final. O clube italiano ganhou fora de casa no jogo de ida pela Champions League, e na volta, o clube começou perdendo, mas virou e levou o empate, garantindo assim a classificação para a semifinal da Champions League.