O PSG se classificou para as semifinais da Champions League. Em jogaço, o time francês perdeu para o Aston Villa fora de casa por 3 a 2, mas fez valer sua vantagem construída no jogo de ida e avançou às semis. O jogo foi válido pela volta das quartas de final da competição, em Birmingham (ING). Yuri Tielemans, McGinn e Konsa marcaram para os mandantes, enquanto Hakimi e Nuno Mendes diminuiram para o time francês.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, a equipe de Luis Enrique garantiu vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. No jogo de ida, o PSG já havia ganhado por 3 a 1, resultado que foi fundamental no somatório. O placar agregado ficou em 5 a 4 para os franceses. É o segundo ano consecutivo que o time francês chega a essa fase da competição. Na temporada passada, foi eliminado pelo Borussia Dortmund após perder os dois jogos das semis.

continua após a publicidade

Como foi a partida entre Aston Villa e PSG?

Logo no início do jogo, aos 10 minutos, Hakimi abriu o placar para a equipe do PSG após rebote concedido por Dibu Martínez. Depois do gol, o Aston Villa até ensaiou uma pressão, mas esbarrou na defesa bem montada do time de Paris. Aos 20 minutos, um belo contra-ataque deu origem ao gol de Nuno Mendes, o segundo do PSG, com passe de Dembélé.

Aos 33, uma boa jogada do Aston Villa resultou em gol. Yuri Tielemans recebeu lindo passe de McGinn e bateu de primeira. A bola ainda desviou no zagueiro Pacho para enganar Donnaruma e parar no fundo das redes.

continua após a publicidade

Aston Villa e PSG se enfrentaram pela Champions (Foto: Franck Fife/AFP)

Na segunda etapa, o Aston Villa tomou conta do jogo. O time de Paris não suportou a pressão inglesa e cedeu o empate aos 9 minutos do segundo tempo, após um chutaço de fora da árera de McGinn. Logo depois, Donnaruma fez grande defesa e evitou gol do Villa.

Aos 11, Rashford fez bela jogada pelo lado direito e serviu Konsa, dentro da área, que só teve o trabalho de escolher o canto e virar o jogo para o Aston Villa. 3 a 2. A pressão continuou, e Tielemans quase ampliou para o time inglês, exigindo mais uma bela defesa de Donnaruma.

A partir do terceiro gol do time inglês, o jogo ficou mais aberto. O Villa continuou pressionando, mas o PSG saiu com perigo algumas vezes no contra-ataque. No último lance do jogo, Maatsen quase fez o gol que levaria o jogo para a prorrogação, mas Konsa salvou o time de Paris com um bloqueio.

O que vem por aí?

Já campeão da Ligue 1, o PSG joga em casa no próximo sábado (19) contra o Le Havre em jogo válido pela Liga Francesa. Na Champions, o time francês aguarda o vencedor do confronto entre Real Madrid e Arsenal, que acontece amanhã (16), para saber seu adversário na semifinal. Já o Aston Villa volta as atenções à Premier League, e encara o Newcastle, também no sábado (19), pela 33ª rodada da competição.

➡️ Torcedores vão à loucura com golaço de jogador do PSG: ‘Parece o Neymar’

✅ FICHA TÉCNICA

Aston Villa 3 x 2 PSG - Champions League

Quartas de final (Volta)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 15 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

🥅 Gols: Achraf Hakimi, 10'/1ºT (0-1), Nuno Mendes, 27'/1ºT (0-2), Tielemans, 33'/1ºT (1-2), McGinn, 9'/2ºT (2-2), Konsa, 11'/2ºT (3-2)

🟨 Cartão amarelo: McGinn (AVL)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Dibu Martínez; Matty Cash, Konsa, Torres e Lucas Digne (Maatsen); Kamara, Onana (Ramsey), Tielemans (Barkley), McGinn (Asensio) e Rogers; Marcus Rashford (Watkins).

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Barcola (Doué), Kvaratskhelia e Dembélé.