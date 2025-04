Perto da Seleção, Ancelotti recebe salário milionário no Real Madrid

Carlo Ancelotti está cada vez mais próximo de assumir o comando da Seleção Brasileira. As negociações avançaram nas últimas semanas, e a expectativa é que o técnico italiano assuma a equipe já na próxima Data Fifa de junho. Porém, para tirar Ancelotti do Real Madrid, a CBF terá que oferecer condições à altura do que ele recebe na Espanha.

Atualmente, Ancelotti tem um dos maiores salários entre técnicos de clubes do futebol mundial. O treinador recebe cerca de US$ 10,7 milhões por ano no Real — o que equivale a aproximadamente R$ 61 milhões anuais ou R$ 5 milhões por mês.

💰 Quanto Ancelotti pode ganhar na Seleção?

Segundo informações do Estadão, O acordo proposto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê um salário no mesmo nível do que ele ganha atualmente no Real Madrid: cerca de R$ 5 milhões mensais, válido até o final da Copa do Mundo de 2026. Ainda há a previsão de uma cláusula de renovação automática até 2030, dependendo da vontade do treinador.

📌 Resumo dos salários:

🔹 Ancelotti no Real Madrid: R$ 5 milhões/mês

🔹 Proposta da CBF: R$ 5 milhões/mês

🔹 Dorival Júnior, antecessor: R$ 1,5 milhão/mês

Se confirmar a assinatura com a seleção brasileira, Carlo Ancelotti se tornará o treinador de seleção mais bem pago do mundo.

⚽ Semanas decisivas para o futuro de Ancelotti

A eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões e a derrota para o Barcelona na final da Copa do Rei deixaram Ancelotti pressionado no Real Madrid. As próximas rodadas da LaLiga serão cruciais para definir se o técnico deixa o clube antes do fim do contrato — que vai até 2026.

O projeto para a Seleção já avança: o italiano pretende levar seu filho, Davide Ancelotti, e o preparador Francesco Mauri para integrar a comissão técnica. O desejo é iniciar um novo ciclo já visando a disputa da próxima Copa do Mundo.

