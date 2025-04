Martinelli marca, Arsenal vence Real Madrid e avança às semifinais da Champions

O Arsenal venceu o Real Madrid por 2 a 1, nesta quarta-feira (16), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu. Bukayo Saka abriu o placar para o clube inglês, Vini Jr empatou, mas Martinelli anotou mais um gol pelos Gunners, que venceram os espanhóis por 5 a 1 no placar agregado e enfrentam o PSG na semifinal da competição.

Como foi a partida entre Real Madrid e Arsenal?

No início do primeiro tempo, o Arsenal pressionou o Real Madrid e teve duas oportunidades boas com o Saka, sendo uma finalizada pela linha de fundo e outra defendida por Courtois. Mas aos 12 minutos, o inglês teve a chance de ouro em cobrança de pênalti, mas o camisa sete tentou dar uma cavadinha, e o goleiro belga fez grande defesa. Na sequência, os espanhóis tiveram mais volume, tiveram um pênalti marcado a favor, mas anulado pelo VAR e não conseguiram se impor e chutar na direção do gol de Raya. Nos acréscimos, os ingleses chegaram mais uma vez com perigo com Martinelli sendo acionado por Rice pelo lado esquerdo e batendo cruzado para outra grande intervenção de Courtois.

No segundo tempo, o Real Madrid iniciou com mais volume, mas sem assustar o Arsenal. Aos 19 minutos, os Gunners conseguiram armar uma grande jogada coletiva em que Merino acionou Saka na área, e o inglês tocou por cima de Courtois na saída do goleiro para abrir o placar. No entanto, os merengues igualaram o marcador aos 21 minutos com Vini Jr roubando uma bola de Saliba dentro da área e estufando as redes. Na sequência, o Real Madrid tentou impor mais volume, e Endrick teve uma grande chance nos acréscimos após cruzamento de Vini Jr, mas finalizou pela linha de fundo. Na reta final, Martinelli foi lançado em profundidade no campo de ataque, ganhou da defesa na velocidade e bateu na saída de Courtois para definir a vitória do Arsenal no Santiago Bernabéu.

O que vem por aí para Real Madrid e Arsenal?

No domingo (20), o Arsenal visita o Ipswich Town, pela 33ª rodada da Premier League, às 10h (de Brasília). No mesmo dia, o Real Madrid recebe o Athletic Bilbao, pela 32ª rodada da La Liga, às 16h (de Brasília). Os Gunners voltam a campo pela Champions League no fim de abril para encarar o PSG no jogo de ida da semifinal.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 1 x 2 Arsenal - Champions League

Quartas de final (Volta)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

🥅 Gols: Saka, 19/2ºT (0-1), Vini Jr, 21'/2ºT (1-1); Martinelli, 47'/2ºT (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Alaba, Asencio e Rüdiger (RMA); Raya e Partey (ARS)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vásquez (Ceballos), Asencio (Modric), Rüdiger e Alaba (Fran García); Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Vini Jr, Mbappé (Brahim Díaz) e Rodrygo (Endrick).

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber (White), Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Odegaard; Saka (Trossard), Merino e Martinelli (Zinchenko).