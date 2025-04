Fred Caldeira aponta maior time da Inglaterra: ‘Não tem debate’

Com a confirmação do 20° título inglês do Liverpool no último domingo (27), o jornalista Fred Caldeira, correspondente da "TNT Sports", afirmou em seu canal no YouTube que os Reds ultrapassaram o Manchester United na disputa pelo posto de maior clube da Inglaterra. Ao vencer o Tottenham por 5 a 1 e erguer o troféu da Premier League 2024/25, o Liverpool igualou o número de títulos nacionais do rival.

Durante o programa "Fred Café", publicado em seu canal no YouTube, o repórter disse concordar com a análise do ex-jogador do Manchester United, Gary Neville, que também considera o Liverpool o maior clube inglês após essa conquista.

- É encerrado o debate [sobre o maior clube inglês], concordo com Gary Neville. O Liverpool chega até a década de 90 disparado como o maior campeão inglês. O (Sir Alex) Ferguson consegue transformar o United, além de conquistar uma tríplice coroa e colocar duas Champions League no currículo do clube, mas hoje o Liverpool volta a ocupar o posto de maior campeão com 20 ligas e o dobro de Champions que o rival. Então, sinceramente, não tem debate - afirmou Caldeira.

O Liverpool celebrou o título da Premier League no último domingo (27) ao vencer o Tottenham por 5 a 1 (Foto: Reprodução/X/@LFC)

Comparativo de títulos entre Liverpool e Manchester United

Com a vitória na Premier League 2024/25, o Liverpool alcançou a marca de 20 títulos nacionais, empatando com o Manchester United, que não conquista a liga desde a temporada 2012/13. Durante mais de uma década, os Red Devils lideraram isoladamente o ranking de campeões ingleses, especialmente graças à era vitoriosa sob comando de Sir Alex Ferguson.

Apesar da igualdade no número de títulos de liga, a soma dos retrospectos nacional e internacional favorece o Liverpool.

Manchester United Liverpool Campeonato Inglês 20 títulos 20 títulos Champions League 3 títulos 6 títulos Europa League 1 título 3 títulos Copa da Liga Inglesa 6 títulos 10 títulos Copa da Inglaterra 12 títulos 8 títulos Mundial de Clubes 2 títulos 1 título

Na era Premier League (1992-atualmente), o Manchester United ainda mantém a liderança, com 13 troféus, enquanto o Liverpool conquistou apenas dois (2019/20 e 2024/25).