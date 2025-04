Após a derrota na Copa do Rei para o Barcelona, o Real Madrid intensifica os trabalhos nos bastidores para reforçar o elenco visando o Mundial de Clubes de 2025 e a próxima temporada europeia. Entre as prioridades definidas pela diretoria está a contratação de um lateral-direito, tendo o inglês Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, como principal alvo. O jogador, que tem contrato até o final de junho, já sinalizou interesse em se transferir para o clube espanhol.

Além dos movimentos no mercado de jogadores, o Real Madrid também aguarda a definição do futuro do técnico Carlo Ancelotti, que pode deixar a equipe antes do Mundial de Clubes para assumir a Seleção Brasileira.

Callum Hudson-Odoi, do Nottingham Forest, disputa a jogada com Alexander-Arnold, do Liverpool no Campeonato Inglês (Foto: Paul Ellis/AFP)

Alexander-Arnold perto de acerto

Segundo o jornal Marca, da Espanha, o principal alvo da diretoria é o lateral-direito Trent Alexander-Arnold. A negociação avançou e a chegada do jogador é considerada praticamente certa, embora ainda falte a assinatura do contrato. Durante todo o processo, Alexander-Arnold demonstrou interesse em transferir-se para o clube espanhol, e uma reviravolta é vista como improvável pela cúpula madridista.

Existe a possibilidade de o inglês disputar o Mundial de Clubes já como jogador do Real Madrid. Para isso, o clube precisaria de um acordo ou da liberação do Liverpool para a janela entre 1 e 10 de junho.

Após a confirmação do título da Premier League no domingo (27), Alexander-Arnold enviou uma mensagem aos torcedores do Liverpool, comemorando a conquista e mantendo a incerteza sobre seu futuro. O lateral conquistou o bicampeonato inglês após a vitória do Liverpool por 5 a 1 sobre o Tottenham, na temporada 2024-25.

Na atual temporada, Alexander-Arnold disputou 41 partidas pelo Liverpool, marcou quatro gols e distribuiu oito assistências. Formado nas categorias de base dos Reds, o jogador estreou na equipe principal em 2016 e soma mais de 350 partidas pelo clube.