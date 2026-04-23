Suárez e De Paul marcam golaços em vitória do Inter Miami; veja gols

O Inter Miami derrotou o Real Salt Lake por 2 a 0 em Utah, com gols de Rodrigo De Paul de fora da área e Luis Suárez ao melhor "estilo Pistoleiro". A partida foi disputada na noite de quarta-feira (22), no estádio America First Field, pela Major League Soccer (MLS).

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O meio-campista argentino Rodrigo De Paul acertou finalização de longa distância aos 82 minutos. O chute de fora da área abriu o placar para os Herons. Dois minutos depois, aos 84 minutos, o atacante uruguaio Luis Suárez marcou com voleio.

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De Paul e Suárez garantem vitória do Inter Miami sobre Real Salt Lake

A vitória levou o Inter Miami aos 18 pontos na tabela. O time ocupa a segunda colocação da Conferência Leste da Major League Soccer. A pontuação coloca a equipe em posição de classificação antecipada para a fase eliminatória.

O Inter Miami conquistou o título da MLS na temporada passada. O clube busca o bicampeonato consecutivo da competição. A equipe foi eliminada da Copa dos Campeões da CONCACAF. A Major League Soccer representa o principal objetivo do time na temporada atual.

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O elenco conta com Lionel Messi, Luis Suárez e Rodrigo de Paul como principais referências técnicas. David Beckham é o proprietário do clube.

O Inter Miami está sem treinador desde a saída de Javier Mascherano. Xavi Hernández e Marcelo Gallardo aparecem como possíveis substitutos. Lionel Messi pode influenciar a escolha do novo comandante devido ao seu papel de liderança no projeto do clube.

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