Brasil x Estados Unidos: Galvão Bueno narrará jogo de lendas

Galvão Bueno narrará o "94 Revival", jogo amistoso entre lendas do Brasil e dos Estados Unidos que será realizado no dia 17 de maio, às 18 horas (de Brasília), no Choctaw Stadium, em Arlington, no Texas . Essa será a primeira transmissão de Galvão na N Sports, canal em que é sócio.

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O amistoso marca a estreia de Galvão Bueno como narrador na N Sports, e nada mais simbólico do que iniciar esta jornada revivendo uma emoção que o projetou mundialmente: a cena em que abraçado com Pelé grita "É Tetra, é Tetra!". A partida é parte do aquecimento da cobertura da N Sports para a Copa do Mundo 2026.

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N Sports transmite <em>"94 Revival",</em><strong><a href="https://www.lance.com.br/futebol-nacional/veja-gols-de-brasil-x-mexico-legends-adriano-e-kaka-marcam.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> jogo amistoso entre lendas</a></strong> do Brasil e dos Estados Unidos (Foto: Divulgação)

Quase 32 anos depois da conquista do tetracampeonato mundial na dramática final contra a Itália, Bebeto e Romário voltam a se encontrar em campo para reeditar a dupla de sucesso. Naquela ocasião, um dos jogos mais difíceis que o Brasil teve foi nas oitavas de final contra os donos da casa, em um duelo marcado pela assistência salvadora do Baixinho para o chute preciso do companheiro no canto direito do gol adversário, terminando com uma memorável cena de declaração de amor entre os amigos atacantes. E todo o país acompanhava a aflição de cada lance na voz de Galvão Bueno.

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Se aquele Estados Unidos x Brasil, no 4 de julho, dia da Independência norte-americana, foi importante para a arrancada do Tetra 24 anos após o último título brasileiro, reviver essas emoções com o mesmo narrador pode ser um bom presságio para inspirar Carlos Ancelotti a, no dia seguinte, convocar a Seleção que pode buscar o Hexa no mesmo país, com o mesmo tempo de espera desde a conquista do Penta.

Do lado norte-americano, já estão confirmados nomes como os meios-campistas Hugo Perez e Tab Ramos, jogador que recebeu a cotovelada de Leonardo naquela partida épica. Do lado Canarinho, além de Bebeto e Romário, o volante Mauro Silva é outro nome confirmado.

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— Esse jogo celebra uma história que marcou o Brasil e ficou para sempre na memória do torcedor. Reencontrar em campo personagens daquela conquista, e narrar esse momento agora na N Sports, tem um significado enorme para mim. É reviver o espírito do Tetra, homenagear uma geração inesquecível e olhar para 2026 com a esperança de que a Seleção volte a encontrar o caminho das grandes conquistas — enaltece Galvão Bueno.

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O craque Bebeto tem uma recordação mais que especial sobre a narração daquele jogo:

— As narrações do Galvão naquela Copa foram tão marcantes quanto muitos lances que fizemos dentro de campo. Por isso será fantástico que ele vá narrar esse jogo comemorativo, já que ele faz parte dessa história.

Brasil x Estados Unidos: data, hora e onde assistir

📆Data: 17 de maio (domingo)

⌚Horário: 18 horas (horário de Brasília)

📍Local: Choctaw Stadium, em Arlington, no Texas (EUA)

📺Onde assistir: N SPORTS

🎤Narração: Galvão Bueno