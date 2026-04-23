Maestro Júnior avalia atuação de Neymar pelo Santos: 'Ficou bem nítido'

Neymar fez quatro jogos seguidos pelo Santos, e as atuações do craque seguem repercutindo na imprensa esportiva. Nesta quarta-feira (22), o craque foi titular no duelo do Peixe contra o Coritiba, e Maestro Júnior analisou o desempenho do camisa 10.

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Para o ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, os jogadores do Santos não conseguem acompanhar o raciocínio de Neymar.

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- O time não ajuda o Neymar a criar uma expectativa maior ainda de Copa do Mundo. Tem certos momentos que os companheiros estão em sintonia diferente. Ontem ficou bem nítido em algumas situações. Ele faz a jogada, mas o companheiro não consegue dar continuidade e termina sem a ideia dele ser valorizada. O Santos precisa ajudar ele a ir para a Copa do Mundo - opinou o ex-jogador no programa Seleção Sportv.

Santos x Fluminense - Estádio Vila Belmiro - (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Como foi o jogo do Santos de Neymar x Coritiba?

Texto por: Juliana Yamaoka

A partida começou movimentada. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Barbosa chegou a abrir o placar ao receber passe de Willian Arão, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o gol santista. O Coritiba respondeu com Rafael Marques, que tentou por cobertura, mas mandou para fora. Na sequência, Lucas Ronier foi lançado pela direita e finalizou, obrigando Diógenes a se esticar para fazer boa defesa. Josué também arriscou, mas a bola passou por cima do gol.

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O Santos teve dificuldades para administrar o mando de campo e encontrou em Neymar a principal alternativa ofensiva, com tentativas individuais e triangulações com Barreal e Bontempo. O camisa 10 arriscou de fora da área e ainda participou da jogada que terminou em finalização perigosa de Igor Vinícius no fim do primeiro tempo. Antes disso, Cuca precisou fazer a primeira substituição ainda aos 26 minutos, após Gustavinho sentir a coxa. Christian Oliva entrou na partida.

No apito final, repetiu-se um cenário que tem se tornado cada vez mais comum na Vila Belmiro: protestos da torcida contra o desempenho da equipe e a gestão do presidente Marcelo Teixeira.

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