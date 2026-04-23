Renato Maurício Prado manda recado a Pedro após jogo do Flamengo: 'Deveria'

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo desta quarta-feira (22) contou com mais um gol de Pedro, e Renato Maurício Prado mandou um recado ao jogador do time carioca.

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Durante a partida, o jornalista observou que Pedro estava saindo muito da área para buscar o jogo e deu uma leve "cornetada".

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- Pedro me parece muito preocupado em se mostrar para Ancelotti também como garçom. Não é isso que o italiano busca, mas um goleador nato. Essa bola que passou para o Arrasca, deveria ter chutado - comentou sobre o atacante do Flamengo.

Pedro comemora gol em Flamengo x Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo do Flamengo

O jogo no Maracanã começou com duas pinturas logo de cara. Aos nove minutos, Evertton Araújo, após troca de passes do sistema ofensivo do Flamengo, acertou um chutaço de fora da área, levando a torcida à loucura. Mas, para a frustração dos rubro-negros cariocas, Erick, logo após a saída de bola, teve a mesma felicidade do adversário. Em uma finalização à la Zidane, chutou de primeira, sem chances para Rossi, e deixou tudo igual no placar.

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A partir daí, o Flamengo passou a ter o controle contra o Vitória, mas encontrou dificuldade para penetrar a defesa do Vitória, que se fechou e buscou jogadas de contra-ataque, criando pouquíssimas chances de perigo (as melhores delas na reta final do primeiro tempo com Cebolinha). Com Luiz Araújo como principal armador no meio-campo e sem efetividade dos jogadores de beirada, o time pecou pela falta de criatividade na etapa inicial.

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Diante desse cenário, o técnico Leonardo Jardim optou pelas entradas de Arrascaeta e Saúl, buscando dar mais dinamismo ao ataque. O resultado não demorou a aparecer. Aos seis minutos, após cruzamento de Bruno Henrique, Pedro cabeceou para o fundo da rede. Já aos 19', o camisa 10 arriscou um chute cruzado e acertou a trave. Vitória do Flamengo na Copa do Brasil.