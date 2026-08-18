Simeone barra Álvarez de estreia na La Liga e comenta futuro
Atacante já expressou desejo de sair do Atlético de Madrid
Técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone decidiu barrar o atacante Julián Álvarez da estreia da La Liga diante do Málaga, nesta quarta-feira (19). Em coletiva, o treinador explicou os motivos da ausência do jogador, que está na mira do Barcelona.
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- Eu cuido da parte esportiva. Estávamos conversando, como sempre fazemos, e eu entendo que ele ainda precisa de um pouco mais de tempo para estar em sua melhor forma para domingo. Ele precisa treinar mais. Ele é o nosso melhor jogador, e vamos tentar construir um time em torno dele
Na sequência, Simeone comentou sobre o futuro de Julián Álvarez, que já expressou publicamente o desejo de sair do Atlético de Madrid. O treinador reafirmou a decisão do clube, que não deixará o atacante se transferir para o Barcelona nesta janela.
- Miguel Ángel é o dono do clube. Não há ninguém mais decisivo do que o dono do clube, isso é perfeitamente claro. É como quando um juiz profere uma sentença: 'Não há caso a ser julgado'. O que ele disse é perfeitamente claro. Do ponto de vista desportivo, queremos cuidar da pessoa, do jogador, para que ele continue a honrar a reputação que tem.
Por conta da Copa do Mundo, Julián Álvarez se reapresentou ao técnico Diego Simeone mais tarde em relação a outros companheiros. Por conta disso, o centroavante será preservado na 1ª rodada do Campeonato Espanhol.
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