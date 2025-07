Com transmissão ao vivo e com imagens no Lance!, o Shakhtar Donetsk venceu o Besiktas por 2 a 0 na partida de volta da segunda fase de qualificação para a Europa League. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Henryk Reyman, na Polônia. Com o resultado, a equipe ucraniana garantiu a classificação para a terceira fase da competição continental.

Shakhtar Donetsk x Besiktas: como foi o jogo?

Em desvantagem no placar agregado, o Besiktas entrou em campo com a missão de reverter o resultado negativo da ida. A tarefa, no entanto, era difícil: além dos dois gols de desvantagem, o time turco também atuava fora de casa. Já o Shakhtar, com vantagem e o apoio da torcida, precisava apenas administrar o jogo para avançar de fase.

Logo nos primeiros minutos, ficou claro que o Shakhtar queria mais do que apenas se defender. Aos 12 minutos, Kevin e Pedrinho pressionaram a saída de bola do Besiktas, roubaram a posse e iniciaram um contra-ataque. A bola sobrou para Pedrinho que devolveu para Kevin, revelado pelo Palmeiras, que avançou, driblou o marcador e marcou um belo gol para abrir o placar.

O domínio do Shakhtar era intenso, e o Besiktas mal conseguia jogar, sem apresentar muito perigo ao gol do clube da casa e por isso, o time ucraniano jogava com certa tranquilidade, mas mantendo a seriedade no confronto.

Ao fim do primeiro tempo, as redes foram balançadas de novo, desta vez, com um toque brasleiro: em ataque rápido, Pedrinho avançou pelo meio e deixou para Alisson, que ajeitou e passou para Vinicius Tobias, que chegava pela direita. O lateral avançou e entrou na área, cruzando rasteiro para achar Kauã Elias sozinho, que acertou um belo chute.

Equipe do Shakhtar Donetsk antes do jogo contra o Besiktas (Foto: Divulgação / Shakhtar Donetsk)

Na volta do intervalo, o Shakhtar entrou em campo com a missão de apenas administrar o resultado, já que vencia por quatro gols de diferença no agregado. Com poucas alternativas, o Besiktas tentava pressionar, mas esbarrava na consistência defensiva do time ucraniano. Aproveitando a vantagem, o Shakhtar poupou alguns de seus principais jogadores para evitar riscos desnecessários e manter o elenco fresco para a próxima fase.

Apesar da postura mais cautelosa, o Shakhtar seguiu criando. Yilmaz obrigou Riznyk a trabalhar em chute de longe, mas a resposta veio logo depois: Traoré finalizou com perigo, e a bola passou muito perto da trave. Newerton, destaque pela direita, iniciou uma boa jogada e achou Alisson, que tocou para Vinicius Tobias. O lateral cruzou rasteiro, e Svensson salvou em cima da linha. Traoré ainda teve outra chance clara de cabeça, mas desperdiçou ao errar o tempo da bola.

Nos minutos finais, o jogo perdeu ritmo e ficou morno. O Besiktas até chegou a marcar, mas o gol foi anulado por falta no goleiro Riznyk. Na sequência, o Shakhtar quase ampliou em contra-ataque veloz, mas o goleiro Günok fez boa defesa e evitou o terceiro. Com o apito final, os ucranianos confirmaram a classificação para a terceira fase da Europa League.

O que vem por aí?

Com o resultado, o Shakhtar Donetsk se classifica para a terceira fase de qualificação para a Europa League. O time irá enfrentar o Panathinaikos, da Grécia. O Lance! fará a transmissão ao vivo e com imagens do confronto. O Besiktas, por outro lado, dá adeus à Europa League e parte em direção à disputa da Conference League, onde disputará os playoffs da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

SHAKHTAR DONETSK 2X0 BESIKTAS

PLAYOFFS - EUROPA LEAGUE - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 31 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Henryk-Reyman, em Cracóvia (POL)

🥅 Gols: Kevin (SHA 12'/1T); Kauã Elias (SHA 45+2'/1T)

🟨 Cartões amarelos: Tiknaz (BES), Matviyenko (SHA), Pedrinho (SHA), Ocheretko(SHA), Gabriel Paulista (BES), Vinicius Tobias (SHA), Bondar (SHA), Topçu (BES), Alisson (SHA)

🔴 Cartão vermelho: -

🌀 Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP)

🚩 Assistentes: Barbero Sevilla e Miguel Martínez Munuera (auxiliares); Hernández Maeso (quarto árbitro)

🖥️ VAR: Pizarro Gómez (VAR1) e Pulido Santana (AVAR)

⚽ESCALAÇÕES

🟠⚫ SHAKHTAR DONETSK (Técnico: Arda Turan)

Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias (Gocholeishvili), Valeriy Bondar, Mykola Matvienko e Pedrinho; Marlon Gomes (Bondarenko); Kevin (Newerton), Pedrinho (Sudakov), Ocheretko, Alisson; Kauã Elias

⚫⚪ BESIKTAS (Técnico: Ole Gunnar Solskjær)

Mert Günok; Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai e Topçu; Demir Ege Tiknaz (Hadziahmetovic) e Kartal Kayra Yılmaz (Bingöl) ; João Mário (Uysal), Rafa Silva e Muçi (Jurásek); Tammy Abraham

