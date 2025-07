Europa League 2025/26: tudo que você precisa saber sobre o torneio europeu

A Europa League está prestes a retornar às telas. A 17ª edição, sendo a segunda temporada sob o novo formato, começa dia 10 de julho e vai até o dia 20 de maio de 2026, com a grande final prevista para ser disputada em Istambul, na Turquia. O Lance! reuniu tudo que você precisa saber sobre o torneio europeu.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na última temporada, o campeão inédito foi o Tottenham, que derrotou o Manchester United por 1 a 0. A conquista pôs fim em um jejum de título de 17 anos.

continua após a publicidade

Fase de qualificação e playoff

Cada equipe começa sua campanha de acordo com o Ranking de Coeficiente do país. As partidas são disputadas no modelo ida e volta. Ao todo, 13 times garantem vaga direta na fase de liga da Europa League, enquanto 12 marcam presença no torneio por meio de qualificação e playoff, que são disputados até agosto. Os 36 participantes são definidos após os 11 clubes que são eliminados da Champions League após a terceira pré-eliminatória e playoff.

Quando são as pré-eliminatórias e o play-off da Europa League 2025/26?

Primeira rodada da qualificação: 8 e 10 de julho de 2025

Segunda rodada da qualificação: 24 e 31 de julho de 2025

Terceira rodada da qualificação: 7 e 14 de agosto de 2025

Playoff: 21 e 28 de agosto de 2025

Todos os jogos da fase de qualificação

1ª rodada - ida

Sabah FC x NK Celje 13:00 10/07/2025 AEK Larnaca x Partizan 13:30 10/07/2025 Sheriff x Prishtina 14:00 10/07/2025 Paksi x CFR Cluj 14:00 10/07/2025 Levski Sofia x H. Beer Sheva 14:30 10/07/2025 Shakhtar x Ilves x 15:00 10/07/2025 Spartak Trnava x Häcken 15:15 10/07/2025 Legia Warszawa x Aktobe 16:00 10/07/2025

1ª rodada - volta

Ilves x Shakhtar 13:00 17/07/2025 FC Aktobe x Legia Warszawa 13:00 17/07/2025 BK Häcken x Spartak Trnava 14:00 17/07/2025 CFR Cluj x Paksi FC 14:30 17/07/2025 FC Prishtina x Sheriff 15:00 17/07/2025 NK Celje x Sabah FC 15:00 17/07/2025 H. Beer Sheva x Levski Sofia 15:00 17/07/2025 FK Partizan x AEK Larnaca 16:00 17/07/2025

2ª rodada - ida

FC Midtjylland x Hibernian FC 14:30 24/07/2025

2ª rodada - volta

Hibernian F.C. (SCO) vs FC Midtjylland (DEN) 16:00 31/07/2025

Quando serão os sorteios da Europa League 2025/26?

Primeira qualificação: 17 de Junho de 2025

Segunda qualificação: 18 de Junho de 2025

Terceira qualificação: 21 de Julho de 2025

Playoff: 4 de Agosto de 2025

Fase de liga: 29 de Agosto de 2025

Play-off da fase de liga: 30 de Janeiro de 2026

Mata-mata (oitavas, quartas, semis e final): 27 de Fevereiro de 2026

Quando são os jogos da fase de liga da Europa League 2025/26?

Rodada 1: 24 e 25 de Setembro de 2025

Rodada 2: 2 de Outubro de 202

Rodada 3: 23 de Outubro de 2025

Rodada 4: 6 de Novembro de 2025

Rodada 5: 27 de Novembro de 2025

Rodada 6: 11 de Dezembro de 2025

Rodada 7: 22 de Janeiro de 2026

Rodada 8: 29 de Janeiro de 2026

Datas dos jogos do mata-mata da Europa League 2025/26?

Play-off da fase de liga: 19 e 26 de Fevereiro de 2026

Oitavas de final: 12 e 19 de Março de 2026

Quartas de final: 9 e 16 de Abril de 2026

Semifinais: 30 de Abril de e 7 de Maio de 2026

Final: 20 de Maio de 2026 (Istambul)

Onde e quando será a final da Europa League?

A final da Europa League 2025/26 será realizada no Beşiktaş Park, em Istambul, na Turquia. O estádio recebeu a Supertaça Europeia de 2019, entre o Liverpool, vencedor da Champions League, e o Chelsea, detentor da Europa League, com os Reds vencendo nos pênaltis.

continua após a publicidade

Além do troféu da Europa League, o vencedor ganha também um lugar na fase de liga da Champions League 2026/27, caso não se tenha qualificado por meio da sua competição nacional.