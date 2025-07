Antonio Valencia, ex-Manchester United, evita suicídio no Equador

Ídolo do Manchester United entre 2009 e 2019, ex-jogador Antonio Valencia, de 39 anos, impediu que um jovem tirasse a própria vida ao tentar pular de uma ponte no seu país natal, Equador. O episódio foi confirmado pelo próprio Valencia por meio de uma publicação em suas redes sociais.

O ex-lateral que atualmente atua como auxiliar técnico no Academia AV, clube equatoriano, publicou em suas redes sociais o relato em que passou, afirmando que foi uma experiência tensa, mas que, no fim das contas, deu tudo certo.

– Ontem à noite vivi uma experiência muito difícil. Um garoto queria pôr fim à vida. Saí do carro e me aproximei dele. Não posso dizer que o salvei, mas tentei conversar. Graças a Deus, ele me reconheceu e tentei oferecer algumas palavras de incentivo. Foi muito duro – escreveu o ex-lateral.

Antonio Valencia em ação pelo Manchester United (Foto: Reprodução)

Ídolo do Manchester United, Valencia fez um apelo pela saúde mental

Segundo Valencia, a intervenção foi ainda mais eficaz quando a família do jovem chegou ao local e conseguiu ajudá-lo a recuar. O ex-Manchester United finalizou falando o quanto a questão sobre a saúde mental, um tema muito sensível e que ainda é muito tratado como tabu.

– Graças a Deus, sua família chegou, e ele decidiu não tirar a própria vida. Vamos cuidar de nós mesmos, por favor: da nossa mente, do nosso coração. A saúde mental é muito importante. A vida é muito frágil – completou o equatoriano.

A publicação rapidamente gerou comoção nas redes sociais e recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio. Ex-companheiros de equipe e torcedores demonstraram admiração pela atitude de Valencia, destacando a empatia e coragem do ex-jogador.

Valencia não revelou o local exato do ocorrido nem mostrou a identidade do jovem. A decisão de preservar detalhes reforçou o caráter sensível do momento, mas não impediu que o gesto ganhasse repercussão. Ídolo dentro de campo, o ex-jogador mostrou que sua liderança vai além do futebol – e pode se manifestar nos momentos mais críticos da vida real.

