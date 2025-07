Jornalistas destacam brasileiro em rodada da Europa League: ‘Tem time babando’

Shakhtar Donetsk e Besiktas se enfrentam, nesta quinta-feira (31), pelol jogo de volta da classificatória da Europa League. Durante o primeiro tempo, a equipe ucraniana venceu por 2 a 0. Na transmissão da partida, pelo Lance!, os jornalistas Pedro Brandão e Pedro Cardoso destacaram a participação dos brasileiros na vitória momentanea.

Os comunicadores chamaram atenção para a performance de Kevin, ex-Palmeiras, autor do primeiro gol do confronto. O camisa 11 marcou um golaço na partida, aos 11 minutos. Em uma jogada individual, o atacante se livrou da marcação adversária e dentro da área cortou para o meio e finalizou no ângulo.

- Que jogador é o Kevin. Vimos no jogo de ida, onde ele jogou muita bola, e agora, chamou a responsabilidade de novo. Um belo gol do Kevin, que é um jogadoraço. O teto dele é um grande time da Europa - iniciou Pedro Cardoso.

- Meu amigo, um ponta com essa qualidade de drible e finalização, vai muito longe. Vou falar para você, tem time brasileiro babando no Kevin agora. Os mais ricos aí, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Grêmio, que é novo rico. Mas quer saber, não vão tirar o Kevin de lá. Porque é muito dinheiro. E outra coisa, já desenho aqui, cria do Palmeiras pela direita, Estevão, pelo meio Endrick, pela esquerda Kevin, será que um dia vamos ver os três juntos na Seleção? - concluiu, Pedro Brandão.