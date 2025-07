Ex-Palmeiras, Vitor Reis se aproxima de saída do Manchester City

Ex-Palmeiras, Vitor Reis se aproxima de uma saída do Manchester City para defender o Girona na próxima temporada. Segundo Fabrizio Romano, o defensor acertou o empréstimo do jogador, que deve viajar para realizar exames médicos e assinar o contrato nos próximos dias.

Contratado na janela de transferências de janeiro, Vitor Reis não conseguiu ter muitas oportunidades no Manchester City. Faltando pouco menos de um ano para a Copa do Mundo, o atleta busca a transferência com o objetivo de ter mais minutos e receber chance na Seleção Brasileira.

Desde que chegou ao Manchester City, Vitor Reis fez apenas quatro partidas, sendo três como titular no time de Pep Guardiola. No elenco, o brasileiro encara a concorrência de Rúben Dias, Khusanov, Akanji, Stones e Aké.

No Girona, o defensor deve ter mais minutos em campo e conquistar mais experiência no cenário europeu. Além disso, os espanhóis buscam reforçar o elenco após uma temporada ruim, e Vitor Reis chegaria para ser o segundo grande reforço da equipe após a contratação de Thomas Lemar.

