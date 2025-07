Promessa do Real Madrid é anunciado por clube italiano

O zagueiro Jacobo Ramón, de 20 anos, foi oficialmente anunciado como novo reforço do Como 1907, da Itália. Revelado pelo Real Madrid, o jovem espanhol segue os passos de Nico Paz e terá sua primeira experiência fora do futebol espanhol, integrando o elenco comandado por Cesc Fàbregas para a disputa da Série A.

A transferência segue um modelo semelhante ao que levou Nico Paz ao mesmo clube na temporada passada. O Como adquiriu 50% dos direitos de Jacobo por 2,5 milhões de euros, com o Real Madrid mantendo a possibilidade de recomprá-lo ao fim de cada uma das próximas três temporadas.

Jacobo já atuou em seis partidas pelo time principal do Real Madrid, com um gol marcado, e teve destaque pelo Castilla, onde disputou 15 jogos e balançou as redes quatro vezes na temporada 2024/25. A contratação marca o primeiro reforço defensivo em definitivo do Como nesta janela, que já superou os 100 milhões de euros em investimentos.

Entenda a fórmula de venda do Real Madrid

Nos últimos anos, o Real Madrid adotou uma estratégia peculiar para lidar com os talentos revelados em sua base, conhecida como "La Fábrica". Em vez de vender definitivamente suas promessas, o clube costuma manter parte dos direitos econômicos ou incluir cláusulas que garantem recompra ou preferência futura. O objetivo é preservar o controle sobre o futuro dos jogadores, seja para repatriá-los a um custo reduzido ou para lucrar em eventuais transferências. Casos como o de Fran García, vendido ao Rayo Vallecano e recompensado anos depois por metade do valor da cláusula, ilustram bem esse modelo.

Essa fórmula tornou-se padrão em Valdebebas. Atletas como Jacobo Ramón, Chust, Yusi, Chema Andrés, Arribas, Marvin, Álvaro Rodríguez e Latasa saíram do clube, mas todos mantêm contratos que permitem ao Real Madrid monitorá-los e, em muitos casos, ter direito a parte de futuras vendas. O clube também utiliza cláusulas de recompra, como nos casos de Miguel Gutiérrez e Víctor Muñoz, além de direitos de preferência, como com Kubo e Antonio Blanco, obrigando o novo clube a informar propostas recebidas antes de negociá-los com terceiros.

Além de gerar retorno técnico, a base também representa uma fonte importante de receita. Na última pré-temporada, cerca de 30% do elenco convocado era formado por jogadores revelados em casa. Entre os nomes mais valiosos estão Gonzalo, com cláusula de 50 milhões de euros, e jovens como Víctor Muñoz, Jacobo Ramón e Yusi, já negociados com clubes europeus, mas com vínculo contratual ainda atrelado ao Real. A política da equipe é clara: ninguém sai por completo de Valdebeba

